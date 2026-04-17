В следующем сезоне ЦСКА Никитина будет другой командой, считает Кожевников

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Московский ЦСКА в следующем сезоне будет выглядеть заметно сильнее, так как главный тренер команды Игорь Никитин умеет точечно находить нужных хоккеистов, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
"ЦСКА растет, и в следующем сезоне это будет другая команда. Игорь Никитин умеет строить команды, надо отдать ему должное. Я считаю прошедший сезон позитивным для ЦСКА, но не знаю, какие цели ставило перед ним руководство клуба. Концовка регулярного чемпионата вообще была замечательной, было видно, что команда растет и прибавляет", - сказал Кожевников.
"Игорь Никитин не берет игроков просто так, он работает точечно и находит нужных хоккеистов для выполнения определенных задач", - добавил собеседник агентства.
Под руководством Никитина ЦСКА в 2019 году и ярославский "Локомотив" в 2025 году выигрывали Кубок Гагарина. В июне прошлого года специалист вновь возглавил армейскую команду.