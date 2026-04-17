Российский нападающий подписал контракт с фарм‑клубом "Бостона"

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российский нападающий Максим Андреев подписал пробный контракт с "Провиденс Брюинз" из Американской хоккейной лиги (АХЛ), сообщается на сайте фарм-клуба "Бостон Брюинз".
27-летний Андреев в текущем сезоне сыграл 70 матчей за клуб системы "Бостона" "Мэйн Маринерс" в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) и набрал 62 (19 голов + 43 передачи) очка.