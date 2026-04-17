Рейтинг@Mail.ru
Российский нападающий подписал контракт с фарм‑клубом "Бостона" - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:35 17.04.2026 (обновлено: 02:08 17.04.2026)
Российский нападающий подписал контракт с фарм‑клубом "Бостона"

Максим Андреев подписал пробный контракт с фарм‑клубом "Бостона" в АХЛ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХоккейная шайба
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Хоккейная шайба. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий Максим Андреев подписал пробный контракт с «Провиденс Брюинз» из Американской хоккейной лиги (АХЛ).
  • 27-летний Андреев в текущем сезоне сыграл 70 матчей за клуб системы «Бостона» «Мэйн Маринерс» в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) и набрал 62 очка.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российский нападающий Максим Андреев подписал пробный контракт с "Провиденс Брюинз" из Американской хоккейной лиги (АХЛ), сообщается на сайте фарм-клуба "Бостон Брюинз".
27-летний Андреев в текущем сезоне сыграл 70 матчей за клуб системы "Бостона" "Мэйн Маринерс" в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) и набрал 62 (19 голов + 43 передачи) очка.
Андреев - уроженец Москвы и воспитанник системы столичного ЦСКА. С 2018 по 2023 год он выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за команду Корнельского университета. В сезоне-2023/24 россиянин сыграл пять матчей в АХЛ за "Коачелла Вэлли".
ХоккейСпортБостон БрюинзЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала