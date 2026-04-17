Рейтинг@Mail.ru
Карасев ошибочно удалил игрока "Зенита" Педро в матче с "Краснодаром"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:41 17.04.2026
Карасев ошибочно удалил игрока "Зенита" Педро в матче с "Краснодаром"

Карасев ошибочно удалил игрока "Зенита" Педро в матче РПЛ с "Краснодаром"

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкИгрок "Зенита" Педро
Игрок Зенита Педро - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
Игрок "Зенита" Педро. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный арбитр Сергей Карасев ошибочно удалил игрока петербургского "Зенита" Педро в матче 24-го тура РПЛ против "Краснодара".
  • Педро получил прямую красную карточку после столкновения с капитаном "быков" Эдуардом Сперцяном.
  • Экспертно-судейская комиссия постановила, что решение Карасева было ошибочным и в данной ситуации следовало назначить штрафной удар и показать желтую карточку за безрассудные действия со стороны Педро.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что главный арбитр Сергей Карасев ошибочно удалил игрока петербургского "Зенита" Педро в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара".
В воскресенье в Санкт-Петербурге "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1. Педро вышел на замену на 71-й минуте игры, а спустя семь минут получил прямую красную карточку после столкновения с капитаном "быков" Эдуардом Сперцяном. Решение об удалении Карасев принял после вмешательства судей, отвечающих за систему видеоассистента рефери (VAR). "Зенит" подал жалобу по данному эпизоду.
Российская премьер-лига (РПЛ)
13 апреля 2025 • начало в 17:00
Завершен
Зенит
4 : 1
Краснодар
29‎’‎ • Андрей Мостовой
38‎’‎ • Лусиано Гонду
(Андрей Мостовой)
80‎’‎ • Максим Глушенков
(Вендел)
90‎’‎ • Луис Энрике
(Александр Соболев)
16‎’‎ • Никита Кривцов
(Джон Кордоба)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Вердикт об ошибочности решения Карасева комиссия вынесла большинством голосов.
"Педро действовал в опасной манере, выставив шипы вперед, однако в его действиях отсутствовала высокая интенсивность. Сперцян, делая полный замах при попытке ударить по мячу, не сыграл в мяч, что придало эпизоду дополнительную интенсивность. Учитывая, что Педро действовал в опасной манере, использовал шипы, а контакт произошел высоко, он нарушает правила игры. Комиссия оценивает данную ситуацию как штрафной удар и желтую карточку за безрассудные действия со стороны Педро", - говорится в заключении экспертов.
ФутболСпортСанкт-ПетербургСергей Карасев (футбол)Российский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ПедроЭдуард СперцянЗенитКраснодар
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала