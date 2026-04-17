Карасев ошибочно удалил игрока "Зенита" Педро в матче с "Краснодаром"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что главный арбитр Сергей Карасев ошибочно удалил игрока петербургского "Зенита" Педро в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара".
В воскресенье в Санкт-Петербурге "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1. Педро вышел на замену на 71-й минуте игры, а спустя семь минут получил прямую красную карточку после столкновения с капитаном "быков" Эдуардом Сперцяном. Решение об удалении Карасев принял после вмешательства судей, отвечающих за систему видеоассистента рефери (VAR). "Зенит" подал жалобу по данному эпизоду.
13 апреля 2025 • начало в 17:00
Завершен
29’ • Андрей Мостовой
38’ • Лусиано Гонду
80’ • Максим Глушенков
(Вендел)
90’ • Луис Энрике
16’ • Никита Кривцов
Вердикт об ошибочности решения Карасева комиссия вынесла большинством голосов.
"Педро действовал в опасной манере, выставив шипы вперед, однако в его действиях отсутствовала высокая интенсивность. Сперцян, делая полный замах при попытке ударить по мячу, не сыграл в мяч, что придало эпизоду дополнительную интенсивность. Учитывая, что Педро действовал в опасной манере, использовал шипы, а контакт произошел высоко, он нарушает правила игры. Комиссия оценивает данную ситуацию как штрафной удар и желтую карточку за безрассудные действия со стороны Педро", - говорится в заключении экспертов.