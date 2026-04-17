Больше не "базарная баба": войне Вяльбе и Губерниева пришел конец?

Дмитрий Губерниев и Елена Вяльбе будут работать в связке. Это не шутка, а реальная перспектива, о которой в четверг объявил сам комментатор. Неужто действительно получится зарыть топор этой многолетней войны или это очередной вброс со стороны звезды российского ТВ?

"Грязное белье"

"Да, он хочет помочь развитию спорта в России , - подчеркнул на днях в интервью РИА Новости Александр Панжинский . - И если бы он вошел в единую команду с Еленой Валерьевной, это было бы сильно. Могли бы горы свернуть с его ресурсами. Но, к сожалению, они в состоянии конфронтации".

Действительно, к сожалению, в состоянии конфронтации Губерниев и Вяльбе находятся уже многие годы. И инициатива в данном конфликте по большей части исходила именно от комментатора. Он нашел буквально идеальную "жертву" для раскрутки собственного имени и своих социальных сетей. Вяльбе всегда умела взорвать информационное поле, не особо стесняясь в выражениях. И игра на ее имени от раза к разу приносила Губерниеву сумасшедшую цитируемость.

История их конфликта уходит в 2018 год. Именно тогда Дмитрий обратил свое пристальное внимание на происходящее в сборной России по лыжным гонкам. Неким катализатором стало интервью олимпийского чемпиона Сергея Устюгова , в котором он нехило "прошелся" по биатлону и его популярности.

"Столько внимания — это сложно. Раскрутили биатлон настолько, что копаются даже в нижнем белье. Думаю, что у нас такого не будет с нашим президентом Еленой Валерьевной Вяльбе, она такого не допустит. Она сама спортсменка, прошла через многое и не допустит такого", - заявил Устюгов, буквально бросив вызов Губерниеву. А потом произошел еще и казус с лайком Сергея в социальных сетях под публикацией о том, что лучше бы лыжные гонки комментировал Андрей Романов.

Именно тогда началось самое интересное. Чемпионат мира 2019 года в Зефельде окончательно рассорил Вяльбе и Губерниева. Глава ФЛГР в открытую заявляла о том, что будет ограждать спортсменов от интервью Дмитрию. Он же отвечал в свойственной для себя манере: "Леночка, милая, огради лыжников от глупости и забвения".

В какой-то момент Вяльбе приняла единственно правильное для себя решение: не реагировать на нападки со стороны визави с телевидения. Но Дмитрия это не останавливало. Скорее даже наоборот: количество критики и выпадов в адрес трехкратной олимпийской чемпионки росло в геометрической прогрессии. Чего только за последние годы не услышали от комментатора в адрес главы ФЛГР. И "базарная баба", и "госпожа врунья", и "слетела с катушек". А потом еще и объявление о намерении баллотироваться на пост президента ФЛГР.

"Вяльбе – прекрасная женщина"

А ведь так было не всегда. Когда-то Вяльбе в открытую говорила о том, что Губерниев – хороший комментатор. В 2021 году даже было объявлено о примирении. "Я думаю, что все будет нормально, мы все-таки эту историю обнулили. Елена Валерьевна прекрасная женщина", - отметил Губерниев. Как оказалось, это было лишь коротким перемирием.

И вот в четверг комментатор в социальных сетях вновь заявил, что война позади: "Скоро будет сенсация! Будем триумфально объединяться с Еленой Вяльбе при непосредственном участии Дмитрия Свищева для больших лыжных свершений! Пора вместе двигаться к новым победам наших лыж! Как говорил Владимир Ленин - чтобы объединиться, надо сначала решительно размежеваться!"

Судя по всему, именно приход Дмитрия Свищева на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России и будущее назначение главой объединенной федерации подтолкнули Губерниева к поискам компромиссов.

"Он не последний человек в медиапространстве, и мы договорились с ним встретиться и обсудить вопросы, - рассказал сам Свищев. - Дмитрий – неотъемлемая и важная часть людей, которые так или иначе влияют на спорт. Я считаю, что Елена Валерьевна – великий спортсмен, прекрасный руководитель федерации. Мне, как и многим поклонникам лыж, точно не очень комфортно, когда в медиапространстве происходят какие-то взаимные обвинения, переходящие на личное. Конечно, это неприемлемо. Надеюсь, мне удастся добиться того, чтобы этого больше не было. Я поговорил с Еленой Валерьевной, с Дмитрием и думаю, что мы договоримся и будем работать вместе на благо российского спорта. Моя задача - чтобы спорт оставался спортом".

Идею о примирении поддержали все. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова , например, отметила, что лыжным видам спорта не нужны публичные разборки, как это происходит в фигурном катании. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко подчеркнул, что Губерниев может принести немало пользы, и нет никаких проблем в том, чтобы они с Вяльбе помирились.

Во что на самом деле выльется данная идея – покажет время. Но вряд ли хоть кто-то расстроится, если этой "войне" действительно придет конец.