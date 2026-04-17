Ефимова одержала победу в финале Кубка России
18:50 17.04.2026 (обновлено: 18:51 17.04.2026)
Ефимова одержала победу в финале Кубка России

Ефимова выиграла дистанцию 50 метров брассом в финале Кубка России в Петербурге

© РИА Новости / Максим Богодвид | Юлия Ефимова
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Призер Олимпийских игр Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 50 метров брассом в финале Кубка России по плаванию.
  • Ее результат — 30,86 секунды.
  • Серебро завоевала Ника Годун (30,96), бронзу — Евгения Чикунова (31,17).
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Призер Олимпийских игр Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 50 метров брассом в Финале Кубка России по плаванию, который проходит в Санкт-Петербурге.
Спортсменка преодолела дистанцию за 30,86 секунды. Серебро завоевала Ника Годун (30,96), бронзу - Евгения Чикунова (31,17).
Финал Кубка России завершится 21 апреля.
