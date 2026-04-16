10:10 16.04.2026 (обновлено: 12:18 16.04.2026)
Футболист "Спартака" Ву заявил, что мог бы стать бойцом UFC

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник московского "Спартака" Кристофер Ву заявил РИА Новости, что мог бы стать бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), если бы не карьера в профессиональном футболе.
На неделе футболисты "Спартака", среди которых был Ву, приняли участие в проходящей по всей стране экологической акции "Чисто.Весна". В ее рамках игроки "красно-белых" поучаствовали в субботнике, посадив деревья, а также были задействованы в работе одной из столичных заправок.
"Важно быть ближе к болельщикам, демонстрировать, что прежде всего мы люди, а уже потом футболисты. Быть футболистом для меня легче, но было интересно посмотреть, как люди работают. Не думал, кем бы я стал, если бы не футбол, - я всегда мечтал стать футболистом, и слава богу, что так и вышло", - сказал Ву.
"Моя жизнь всегда была связана со спортом, так что если бы не стал футболистом, то все равно был бы спортсменом. Наверное, пошел бы в единоборства и стал бы бойцом UFC", - отметил собеседник агентства.
Одноклубник Ву, нападающий Ливай Гарсия, который также принял участие в акции, допустил, что вне футбола его жизнь могла бы быть не связана со спортом. "Было здорово повзаимодействовать с людьми, весело выбраться и побыть нормальным. Сложно сказать, кем бы я стал, если бы не футбол. Эта игра - все для меня, она дала мне все! Но, знаете, я рос, продавая кокосы вместе с отцом, так что, может быть, стал бы продавцом", - признался форвард.
"Спартак" после 24 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 42 очка. Отставание от призовой тройки за шесть туров до конца чемпионата составляет 3 очка.
