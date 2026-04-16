Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории ATP 500 в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона евро.
В матче второго круга Рублев (15-я ракетка мира) обыграл итальянца Лоренцо Сонего (66) со счетом 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты.
В следующем раунде Рублеву будет противостоять чех Томаш Махач.