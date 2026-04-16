Тренер "Реала" пожаловался на судей после второго поражения от "Баварии"
01:18 16.04.2026
Тренер "Реала" пожаловался на судей после второго поражения от "Баварии"

Тренер "Реала" Арбелоа: судья испортил ответную игру с "Баварией"

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа заявил, что судья ответного четвертьфинального матча футбольной Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" своими решениями испортил игру и все противостояние.
В среду "Бавария" на домашнем поле обыграла "Реал" (4:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Встречу обслуживала судейская бригада во главе со словенцем Славко Винчичем. На 86-й минуте полузащитник "сливочных" Эдуарду Камавинга спустя 25 минут после выхода на поле получил вторую желтую карточку и был удален. После финального свистка красную карточку за споры с арбитром получил Арда Гюлер. Также предупреждение на 44-й минуте получил тренер "Баварии" Венсан Компани.
"Все решилось после удаления Камавинга? Конечно. Нельзя удалять игрока за такое. Судья даже не понимал, что у него уже есть карточка. Он просто убил игру и такое красивое, равное противостояние. На этом все и закончилось. Ребята провели отличный матч. Мне очень жаль их - за тот огромный труд, который они вложили. Жаль болельщиков - и тех, кто приехал, и тех, кто смотрел дома. Я горжусь своей командой, потому что они отдали все силы. Больно, что "Реал" не выиграет свой шестнадцатый титул в этом году. Но мы возвращаемся с высоко поднятой головой, потому что сделали все, что могли", - приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo со ссылкой на Movistar.
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Четыре гола "Реалу" и скандальное удаление: "Бавария" идет за Сафоновым
00:20
Также специалист высказался о своем будущем в команде.
"За поражения отвечаю я, приму любые последствия. Болельщики должны гордиться игроками, которые выложились на полную и до конца защищали герб клуба. Меня это (неопределенность касательно будущего) сейчас мало волнует. Приму любое решение - я человек системы. Мне больно за болельщиков, за игроков, за клуб. Но не за себя. Я делал все, что мог, чтобы помочь своим игрокам до самого конца", - ответил Арбелоа на вопрос о своем будущем в "Реале".
В полуфинале "Бавария" сыграет с французским "Пари Сен-Жермен", который является действующим победителем Лиги чемпионов.
Эпизод матча ЛЧ Арсенала против Спортинга - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
"Арсенал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Вчера, 23:55
 
