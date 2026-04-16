Овечкин раскрыл секрет, останется ли в "Вашингтоне"
17:52 16.04.2026 (обновлено: 17:55 16.04.2026)
Овечкин раскрыл секрет, останется ли в "Вашингтоне"

Овечкин хочет получить от "Вашингтона" предложение с двухлетним контрактом

  • Александр Овечкин хочет получить от генерального менеджера "Вашингтон Кэпиталз" предложение о двухлетнем контракте с клубом.
  • Завершившийся сезон стал последним для Овечкина по его текущему контракту с клубом, и летом он планирует принять решение о продолжении карьеры.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в ходе пресс-конференции признался, что хотел бы получить от генерального менеджера Криса Патрика предложение о двухлетнем контракте с клубом.
В среду "Вашингтон" в гостях обыграл "Коламбус" (2:1) и завершил регулярный чемпионат, не попав в зону плей-офф. Для 40-летнего Овечкина этот сезон стал 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с клубом. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом решение о том, продолжит ли он карьеру.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Овечкин ответил на вопрос о своем будущем в НХЛ
20 февраля, 08:07
"Еще два года - вот твой контракт", - приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Силбер в соцсети X.
"Ну, я же свободный агент, - иронично ответил Овечкин на вопрос, рассматривает ли он возможность перехода в другую команду. - Скорее всего, нет. Я практически уверен, что игра против "Коламбуса" не стала для меня последней в НХЛ. Как я раньше говорил, мне нужно принять решение".
Овечкин также отметил, что его сыновья Сергей и Илья часто спрашивают, продолжит ли он играть в "Вашингтоне", на что отвечает им: "Посмотрим". Россиянин подчеркнул, что его дети в восторге и хотят, чтобы он остался в команде, потому что они любят город и клуб.
Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Алексей Кудашов - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Кудашов рассказал, какой хоккей хочет видеть в "Автомобилисте"
Вчера, 15:16
 
