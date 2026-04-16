Овечкин еще долгие годы может играть на высоком уровне, считает Ротенберг

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин еще долгие годы может играть на высоком уровне.
Ранее "Вашингтон" лишился математических шансов на участие в плей-офф сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Для 40-летнего Овечкина этот сезон стал 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с клубом. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом решение о том, продолжит ли он карьеру.
"Думаю, Саша еще долгие годы может играть на высоком уровне", - заявил Ротенберг.
Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).