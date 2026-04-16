В Минобороны рассказали, где пройдут совместные учения сил ОДКБ в 2026 году

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совместные учения сил ОДКБ пройдут в 2026 году на территории России, Белоруссии и Казахстана, сообщило в четверг Минобороны РФ.
Об этом было заявлено на заседании военного комитета ОДКБ, которое состоялось под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова.
"Делегации генеральных штабов стран – членов ОДКБ уделили особое внимание вопросам организации совместной оперативной и боевой подготовки с учетом особенностей ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах. Основными из них в текущем году станут совместные учения, которые пройдут на территории России, Белоруссии и Казахстана", - говорится в сообщении.