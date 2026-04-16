15:51 16.04.2026 (обновлено: 17:21 16.04.2026)
В Минобороны рассказали, где пройдут совместные учения сил ОДКБ в 2026 году

МО: учения сил ОДКБ пройдут в 2026 году в России, Белоруссии и Казахстане

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на заседании военного комитета ОДКБ. 16 апреля 2026
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на заседании военного комитета ОДКБ. 16 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совместные учения сил ОДКБ пройдут в 2026 году на территории России, Белоруссии и Казахстана.
  • Вопросы организации совместной оперативной и боевой подготовки обсуждались на заседании военного комитета ОДКБ под председательством Герасимова.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совместные учения сил ОДКБ пройдут в 2026 году на территории России, Белоруссии и Казахстана, сообщило в четверг Минобороны РФ.
Об этом было заявлено на заседании военного комитета ОДКБ, которое состоялось под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова.
"Делегации генеральных штабов стран – членов ОДКБ уделили особое внимание вопросам организации совместной оперативной и боевой подготовки с учетом особенностей ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах. Основными из них в текущем году станут совместные учения, которые пройдут на территории России, Белоруссии и Казахстана", - говорится в сообщении.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В Совфеде прокомментировали слова о выходе Армении из ЕАЭС и ОДКБ
6 апреля, 19:58
 
РоссияБелоруссияКазахстанВалерий ГерасимовОДКБ
 
 
