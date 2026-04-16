Война на Ближнем Востоке усугубила ситуацию с голодом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 16.04.2026
17:29 16.04.2026
Война на Ближнем Востоке усугубила ситуацию с голодом, заявила Матвиенко

Матвиенко: война на Ближнем Востоке усугубила ситуацию с голодом на всей планете

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Война на Ближнем Востоке усугубила ситуацию с голодом и нищетой на планете, заявила Валентина Матвиенко.
  • Война привела к масштабному энергетическому кризису и росту угрозы миграционной катастрофы и экологического бедствия.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Война на Ближнем Востоке усугубила ситуацию с голодом и нищетой на всей планете, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Последствия агрессий грозят всем. Война на Ближнем Востоке усугубила ситуацию с голодом и нищетой на планете, привела к масштабному энергетическому кризису. Растёт угроза миграционной катастрофы и экологического бедствия", - сказала она, выступая на общей дискуссии 152-й ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле.
Председатель СФ также отметила, что на глазах всей планеты гибнут "мирные люди, женщины, старики и дети, а мир не в состоянии остановить эти преступления".
"И право, и мораль были попросту отвергнуты теми, кто применяет силу без санкции Совета Безопасности ООН. Настоящей трагедией стала гибель невинных детей в школе в иранском Минабе, которой не может быть ни политических, никаких оправданий", - констатировала политик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь совета обороны Али Шамхани, а также секретарь высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.
В миреИранБлижний ВостокСтамбулВалентина МатвиенкоАли ХаменеиАли ШамханиСовет Федерации РФМежпарламентский союзООН
 
 
