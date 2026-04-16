16:10 16.04.2026 (обновлено: 16:32 16.04.2026)
Угроза третьей мировой войны велика как никогда, заявила Матвиенко

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Матвиенко заявила, что угроза третьей мировой войны велика как никогда.
  • Председатель Совета Федерации отметила, что в мире не удалось создать по-настоящему коллективную, универсальную и неделимую систему безопасности.
  • Матвиенко подчеркнула, что после холодной войны группа североатлантических государств сделала ставку на гегемонию, навязывая миру свои интересы.
СТАМБУЛ, 16 апр — РИА Новости. Угроза третьей мировой войны велика, как никогда, две мировые войны не стали "прививкой", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы собрались на ассамблею в тревожное для мира время. В истории уже были страшные трагедии, но даже две мировые войны, похоже, не стали "прививкой" от третьей. Угроза велика, как никогда", - сказала она, выступая на общей дискуссии 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле.
Председатель СФ также отметила, что в мире так и не удалось создать по-настоящему коллективную, универсальную и неделимую систему безопасности.
"Право и устав ООН могут на 100% эффективно работать только на заложенных в них принципах равенства и ответственности всех государств. Но после холодной войны группа североатлантических государств сделала ставку на гегемонию, на экономическую и военную мощь своих государств, навязывая миру свои интересы и, мягко говоря, специфические ценности", - подчеркнула политик.
Матвиенко также добавила, что изначально инструменты глобализации были призваны служить всему человечеству.
"На практике же сегодня они, к сожалению, обслуживают лишь интересы одного полюса. Не зря эта проблема стала на нынешней ассамблее одной из двух главных тем", - констатировала политик.
