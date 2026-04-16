Песков прокомментировал заявление МИД по крушению самолета AZAL - РИА Новости, 16.04.2026
13:31 16.04.2026 (обновлено: 13:34 16.04.2026)
Песков прокомментировал заявление МИД по крушению самолета AZAL

Песков назвал исчерпывающим заявление МИД по крушению самолета AZAL

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал исчерпывающим заявление МИД по ситуации вокруг крушения самолёта AZAL.
  • Россия и Азербайджан пришли к надлежащему урегулированию последствий крушения самолёта авиакомпании AZAL близ Актау в 2024 году, включая вопрос выплаты компенсаций.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал исчерпывающим заявление МИД по ситуации вокруг крушения самолета AZAL.
Россия и Азербайджан пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL близ Актау в 2024 году, говорится в заявлении МИД РФ и Азербайджана, опубликованном накануне.
"Что касается вчерашнего заявления МИДа нашего, то там достаточно исчерпывающе все было заявлено. И добавить здесь, собственно, нечего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать, что в расследовании авиакатастрофы поставлена точка.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля 2025 года заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России.
Как заявил в октябре на встрече с азербайджанским коллегой президент России Владимир Путин, одной из причин трагедии стали украинские беспилотники. Он рассказал, что Россия в тот день преследовала три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны. Две ракеты, которые были выпущены российской системой ПВО, не поразили самолёт AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, и борт задело не поражающими элементами, а обломками, поэтому пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц. Экипажу было предложено совершить посадку в Махачкале, но он решил вернуться в аэропорт базирования. Путин также заявил, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета AZAL.
РоссияАзербайджанАктауДмитрий ПесковИльхам АлиевВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
