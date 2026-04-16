ЦСКА вылетел из плей-офф! "Авангард" добил команду Никитина

Московский ЦСКА проиграл "Авангарду" в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина-2026. Подопечные Игоря Никитина не смогли совершить исторический камбэк.

"ЦСКА стоит на краю"

По ходу второго раунда плей-офф Континентальная хоккейная лига оказалась в ситуации, когда все четыре серии могли завершиться со счетом 4-0, чего в истории КХЛ не было никогда. В отличие от минского "Динамо" и уфимского "Салавата Юлаева" нижегородское "Торпедо" и московский ЦСКА все же смогли сохранить интригу и продлить свои битвы как минимум на один матч.

Армейцы в четвертой встрече с омским "Авангардом" показали, пожалуй, свою лучшую игру в дуэли с "ястребами" и вполне справедливо добыли важную победу. "Красно-синие" в Москве проявили характер и настойчивость, нашли ключи для вскрытия обороны омичей и переиграли Никиту Серебрякова, а вместе с этим голкипер москвичей Дмитрий Гамзин провел великолепный матч, отразив 40 бросков из 41. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в свойственном себе стиле прагматично оценил успех в матче и оценил перспективы команды вернуться в борьбу за выход в следующий раунд:

« "Здесь все просто — мы в серии. Парни сыграли на победу, этого нам не хватало в предыдущих играх. Против нас соперник, который заставляет выворачиваться наизнанку в каждой смене. Глобально задача очень непростая, но локально она очень понятна. Есть следующая игра, и весь фокус на ней. Такие шансы в жизни выпадают редко. Когда стоишь на краю, надо проявить свои лучшие качества".

ЦСКА в своей истории в КХЛ до этого сезона пять раз был в ситуации, в которой уступал по ходу серии со счетом 1-3. Лишь однажды армейцам удалось не просто отыграться, но и добыть итоговую победу. Это случилось в 2022 году, когда "красно-синие" в свой первый сезон под руководством Сергея Федорова вырвали победу в финальной серии против магнитогорского "Металлурга" и стали чемпионами. В остальных случаях ЦСКА спастись не смог — в том числе и при Игоре Никитине. В финале Кубка Гагарина-2018 москвичи вместе с Игорем Валерьевичем уступили казанскому "Ак Барсу" в пяти матчах серии (1-4).

Что касается "Авангарда", то у омичей еще свежа в памяти серия против "Металлурга" в первом раунде прошлогоднего плей-офф, когда подопечные Ги Буше начали серию с трех побед подряд, но до итогового успеха во всем противостоянии дошли лишь в шестом матче. За всю же историю клуба в КХЛ "ястребы" с учетом битвы против ЦСКА 12 раз были в ситуациях, когда вели 3-1 в серии. В 11 предыдущих сериях "Авангард" семь раз довел дело до итоговой победы в пятом матче и три раза — в шестой игре. Но однажды омичи умудрились упустить успех из рук — в финале Кубка Гагарина-2012 против столичного "Динамо".

"Авангард" идет дальше

Сегодня в Омске ЦСКА должен был сыграть не хуже того, как выступил в предыдущем матче. И даже лучше. Но у армейцев все пошло не по плану с первых же секунд. Едва москвичи загрузили шайбу в чужую зону, как на ровном месте пропустили результативную контратаку.

Первая пара обороны "красно-синих" Нестеров - Эберт ошиблись с выбором позиции: Никита Нестеров задержался на чужой синей линии у лавки "Авангарда" и никак не посодействовал тому, чтобы прервать передачу Джозефа Чеккони, который через выброс шайбы вывел Константина Окулова и Джованни Фьоре в контратаку "два в одного". Форварды "ястребов" легко разделались с Ником Эбертом, и Фьоре расстрелял ворота Гамзина. Окулов, в предыдущем матче прервавший личную результативную серию, снова отметился набранным очком в битве против своего бывшего клуба.

Ситуация, до которой ЦСКА довел себя, изначально вынуждала армейцев активно действовать в зоне "Авангарда", а пропущенная на первой же минуте потенциально последнего матча в сезоне шайба только усилила необходимость команды Игоря Никитина штурмовать ворота Никиты Серебрякова. Омичи к этому были готовы: с максимальной плотность в средней зоне "ястребы" не давали сопернику возможностей для создания настоящей угрозы своим владениям. ЦСКА пусть и превосходил "Авангард" по броскам в створ, но опасных выстрелов от армейцев не было.

Омичи же, играя на результат и поджидая ошибки у "красно-синих", отвечали редкими и при этом опасными атаками. Одна из таких завершилась очередным голом. Хозяева в середине первого периода организовали быстрый контрвыпад: Николай Прохоркин при входе в зону бросил в сторону ближнего угла ворот, но шайба пролетела мимо створа и угодила в лицевой борт, от которого удачно отскочила к Дмитрию Рашевскому. Форвард "ястребов" воспользовался ошибкой Гамзина, потерявшего позицию, и загнал шайбу в сетку.

2:0 в пользу "Авангарда" на старте матча выглядели как приговор для ЦСКА. К этому вело и происходящее на площадке. Со стартом второго периода армейцы пусть и заставили омичей проброситься несколько раз подряд, но не смогли взять игру под свой контроль. Моментами казалось, что это не ЦСКА, а "Авангард" уступает в счете и стремится изменить ситуацию в свою пользу. Это было заметно как по действиям "ястребов" на площадке, так по поведению команды на скамейке. Тот же Ги Буше буквально кипел и вулканизировал эмоциями с тренерского мостика, заряжая своих подопечных и всю арену в Омске на успех.

Тем удивительнее, что ближе к решающему отрезку игры "Авангард" вдруг просто встал. Омичи с началом заключительного периода после нейтрализации большинства соперника полностью отдали инициативу и придумали себе очень много проблем.

Так, подопечные Буше совсем никак не помешали Ивану Дроздову распечатать ворота Серебряка и возродить интригу в матче. Игроки "Авангарда" на пересменке почему-то застыли на льду и лишь наблюдали за тем, как форвард армейцев при входе в зону устремляется к слоту и, не видя никаких преград, прицельно стреляет по воротам.

В дальнейшем армейцы раз за разом осаждали владения Серебрякова и создавали очень опасные моменты у его ворот. Но голкипер "Авангарда" до последнего выручал и ждал помощи от своих партнеров. Его работу могли облегчить, например, Константин Окулов и Майкл Маклауд на последних минутах матча, когда ЦСКА снял вратаря в пользу шестого полевого игрока, но ни тот, ни другой по пустым воротам из довольно выгодных ситуаций не попали. Их промахи могли сыграть с "Авангардом" очень злую шутку, но на счастье омичей Никита Серебряков не дал игре перевернуться.

2:1 в матче и 4-1 в серии — "Авангард" выбил ЦСКА из плей-офф, а Ги Буше взял реванш лично у Игоря Никитина. В полуфинале Кубка Гагарина-2026 "ястребы" сыграют с действующими чемпионами КХЛ — ярославским "Локомотивом". Для омичей эта серия также станет особенной, в ней будет немало реваншистских настроений, ведь именно "железнодорожники" выбили "Авангард" из плей-офф в прошлом году.