"Голден Стэйт" обыграл "Клипперс" в первом раунде плей-ин НБА - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
08:43 16.04.2026 (обновлено: 10:11 16.04.2026)
"Голден Стэйт" обыграл "Клипперс" в первом раунде плей-ин НБА

"Голден Стэйт" обыграл "Клипперс" и вышел во второй раунд плей-ин НБА

Стефен Карри - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Голден Стэйт Уорриорз" победил "Лос-Анджелес Клипперс" в первом раунде плей-ин Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
16 апреля 2026 • начало в 05:00
Клипперс
121 : 126
Голден Стэйт
В матче, прошедшем в Инглвуде, "Уорриорз" одержали победу со счетом 126:121 (22:31, 31:30, 30:28, 43:32). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри, который набрал 35 очков. У "Клипперс" больше всех баллов заработал Беннедикт Матурин (23).
Во втором раунде плей-ин "Голден Стэйт" поборется за восьмой сеяный номер с "Финикс Санз". Победитель в первом раунде плей-офф встретится с действующим чемпионом "Оклахома-Сити Тандер" (1).
Во встрече плей-ин Восточной конференции "Филадельфия Севенти Сиксерс" дома обыграла "Орландо Мэджик" со счетом 109:97 (28:24, 31:31, 20:19, 30:23). Самым результативным игроком встречи стал защитник "Орландо" Десмонд Бэйн, который набрал 34 очка. У "Филадельфии" больше всех баллов заработал Тайриз Макси (31), по дабл-даблу оформили его одноклубники Ви Джей Эджкомб (19 очков + 11 подборов) и Андре Драммонд (14 очков + 10 подборов).
"Филадельфия" получила седьмой номер посева и напрямую вышла в плей-офф, где проведет серию против посеянного под вторым номером "Бостон Селтикс". "Орландо" в следующем раунде плей-ин Востока сыграет с "Шарлотт Хорнетс" за выход в плей-офф под восьмым номером посева. Команда, победившая в противостоянии, сыграет с "Детройт Пистонс" (1).
