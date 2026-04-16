Энберт не увидел смысла в объединении фигуристов и конькобежцев

- Александр Энберт позитивно оценил сохранение автономности Федерации фигурного катания на коньках России.
- По его мнению, это позволит решать задачи организации более эффективно.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Сохранение самостоятельности Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) позволит решать задачи организации более эффективно, заявил РИА Новости серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что объединения ФФККР и Союза конькобежцев России (СКР) не планируется.
"ФФККР - очень загруженная федерация, не вижу смысла в объединении. Все-таки очень обширные задачи стоят перед федерацией на каждом уровне, для их решения нужны время, силы, энергия. Хорошо, что это осталось как есть. Специалисты, сотрудники, чиновники, функционеры будут сконцентрированы на фигурном катании", - сказал Энберт.