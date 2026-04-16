"Ливерпуль" подтвердил разрыв ахилла у Экитике и пропуск чемпионата мира
13:42 16.04.2026 (обновлено: 13:56 16.04.2026)
"Ливерпуль" подтвердил разрыв ахилла у Экитике и пропуск чемпионата мира

Футболист "Ливерпуля" Экитике выбыл до конца клубного сезона из-за травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У нападающего сборной Франции и английского "Ливерпуля" Юго Экитике диагностировали разрыв ахиллова сухожилия.
  • Экитике получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" и выбыл до конца клубного сезона.
  • Из-за травмы Экитике не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Обследование подтвердило разрыв ахиллова сухожилия у нападающего сборной Франции и английского "Ливерпуля" Юго Экитике, сообщается на сайте футбольного клуба.
Во вторник "Ливерпуль" на своем поле проиграл "ПСЖ" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 0:2 и завершил выступление на турнире, уступив по сумме двух встреч (0:4). Экитике получил травму и был заменен на 31-й минуте, игрок не смог покинуть поле самостоятельно, его унесли на носилках.
Спортсмен выбыл до конца клубного сезона и не сможет принять участие в чемпионате мира, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.
Экитике 23 года. Он перешел в "Ливерпуль" летом 2025 года из немецкого "Айнтрахта" за 95 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий провел в составе английского клуба 45 матчей и забил 17 голов.
Чемпионат мира 2026 года стартует 11 июня и завершится 19 июля. Сборная Франции попала в группу I, где сыграет против команд Сенегала, Ирака и Норвегии.
