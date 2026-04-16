"Ливерпуль" подтвердил разрыв ахилла у Экитике и пропуск чемпионата мира

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Обследование подтвердило разрыв ахиллова сухожилия у нападающего сборной Франции и английского "Ливерпуля" Юго Экитике, сообщается на сайте футбольного клуба.

Во вторник "Ливерпуль" на своем поле проиграл "ПСЖ" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 0:2 и завершил выступление на турнире, уступив по сумме двух встреч (0:4). Экитике получил травму и был заменен на 31-й минуте, игрок не смог покинуть поле самостоятельно, его унесли на носилках.

Спортсмен выбыл до конца клубного сезона и не сможет принять участие в чемпионате мира, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

Экитике 23 года. Он перешел в "Ливерпуль" летом 2025 года из немецкого "Айнтрахта" за 95 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий провел в составе английского клуба 45 матчей и забил 17 голов.