"Зенит" предложил за игрока "Ботафого" 13 миллионов евро и списание долга - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
21:47 16.04.2026 (обновлено: 00:18 17.04.2026)
"Зенит" предложил за игрока "Ботафого" 13 миллионов евро и списание долга

© РИА Новости / Алексей Даничев | Стадион "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге
Стадион Газпром Арена в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский «Зенит» предложил «Ботафого» 13 миллионов евро за покупку полузащитника Данило.
  • Предложение «Зенита» также предусматривает зачет задолженности «Ботафого» перед «Зенитом» в размере примерно 12 миллионов евро за переход нападающего Артура зимой 2025 года.
  • «Ботафого» готов к переговорам с «Зенитом», хотя сам Данило намерен продолжить карьеру в более сильном европейском чемпионате.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Петербургский "Зенит" направил официальное предложение о покупке полузащитника бразильского футбольного клуба "Ботафого" Данило, сообщает ESPN.
По информации источника, предложение российского клуба предусматривает выплату 13 миллионов евро, а также зачет задолженности "Ботафого" перед "Зенитом" в размере примерно 12 миллионов евро за переход нападающего Артура зимой 2025 года, который сейчас выступает за "Сан-Паулу" на правах аренды.
Сообщается, что "Ботафого" готов к переговорам с "Зенитом". При этом сам полузащитник обозначил намерение продолжить карьеру в более сильном европейском чемпионате. Он также не исключает возвращения в "Палмейрас", воспитанником которого является, в случае отсутствия более привлекательных предложений из-за рубежа.
Данило 24 года. Со старта сезона в январе он провел 17 матчей во всех турнирах и забил восемь мячей. Также на его счету две игры и один гол в составе сборной Бразилии.
