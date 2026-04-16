"Зенит" предложил за игрока "Ботафого" 13 миллионов евро и списание долга

Краткий пересказ от РИА ИИ Петербургский «Зенит» предложил «Ботафого» 13 миллионов евро за покупку полузащитника Данило.

Предложение «Зенита» также предусматривает зачет задолженности «Ботафого» перед «Зенитом» в размере примерно 12 миллионов евро за переход нападающего Артура зимой 2025 года.

«Ботафого» готов к переговорам с «Зенитом», хотя сам Данило намерен продолжить карьеру в более сильном европейском чемпионате.

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Петербургский "Зенит" направил официальное предложение о покупке полузащитника бразильского футбольного клуба "Ботафого" Данило, сообщает ESPN

По информации источника, предложение российского клуба предусматривает выплату 13 миллионов евро, а также зачет задолженности "Ботафого" перед "Зенитом" в размере примерно 12 миллионов евро за переход нападающего Артура зимой 2025 года, который сейчас выступает за "Сан-Паулу" на правах аренды.

Сообщается, что "Ботафого" готов к переговорам с "Зенитом". При этом сам полузащитник обозначил намерение продолжить карьеру в более сильном европейском чемпионате. Он также не исключает возвращения в "Палмейрас", воспитанником которого является, в случае отсутствия более привлекательных предложений из-за рубежа.