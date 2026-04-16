Семьи погибших при сходе лавины в Дагестане получат по миллиону рублей

МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Семьи женщины и пограничника, погибших в снежных завалах в горах Дагестана, получат по миллиону рублей, сообщил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС в регионе.