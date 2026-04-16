Семьи погибших при сходе лавины в Дагестане получат по миллиону рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане лавина накрыла несколько домов в высокогорном селе Шайтли, погибли женщина и мужчина.
- Глава региона Сергей Меликов сообщил, что их семьи получат по миллиону рублей в дополнение к выплатам, положенным по федеральному законодательству.
МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Семьи женщины и пограничника, погибших в снежных завалах в горах Дагестана, получат по миллиону рублей, сообщил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС в регионе.
В понедельник лавина накрыла несколько домов в высокогорном селе Шайтли в Цунтинском районе. Местные жители из-под завалов и снежной массы вытащили семилетнего ребенка и его мать, но спасти женщину медики не смогли. В среду в Цумадинском районе обнаружили тело мужчины, пропавшего в понедельник после схода лавины. Как уточнили в пресс-службе главы Дагестана, погибший был пограничником.
“Я вчера дал поручение по выплате семье погибшей женщины миллиона рублей, это вне тех выплат, которые положены федеральным законодательством. По пограничнику: он у нас задачи выполнял, нашу границу охранял, нужно тоже из фонда "Все вместе" миллион передать семье, помимо тех выплат, которые военнослужащим положены”, – приводит слова Меликова его пресс-служба.