Семьи погибших при сходе лавины в Дагестане получат по миллиону рублей
13:22 16.04.2026
Семьи погибших при сходе лавины в Дагестане получат по миллиону рублей

© Фото : пресс-служба администрации Цунтинского районаНа месте схода снежной лавины в селе Удок Цунтинского района Дагестана
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане лавина накрыла несколько домов в высокогорном селе Шайтли, погибли женщина и мужчина.
  • Глава региона Сергей Меликов сообщил, что их семьи получат по миллиону рублей в дополнение к выплатам, положенным по федеральному законодательству.
МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Семьи женщины и пограничника, погибших в снежных завалах в горах Дагестана, получат по миллиону рублей, сообщил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС в регионе.
В понедельник лавина накрыла несколько домов в высокогорном селе Шайтли в Цунтинском районе. Местные жители из-под завалов и снежной массы вытащили семилетнего ребенка и его мать, но спасти женщину медики не смогли. В среду в Цумадинском районе обнаружили тело мужчины, пропавшего в понедельник после схода лавины. Как уточнили в пресс-службе главы Дагестана, погибший был пограничником.
“Я вчера дал поручение по выплате семье погибшей женщины миллиона рублей, это вне тех выплат, которые положены федеральным законодательством. По пограничнику: он у нас задачи выполнял, нашу границу охранял, нужно тоже из фонда "Все вместе" миллион передать семье, помимо тех выплат, которые военнослужащим положены”, – приводит слова Меликова его пресс-служба.
Рустам во дворе своего дома - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
"Не знаем, чего ждать". С какой угрозой столкнулись жители Дагестана
14 апреля, 08:00
 
