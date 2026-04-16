В Петербурге пресекли деятельность "теневых банкиров"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы, подозреваемой в незаконном выводе денег средств за рубеж.

Участники группы предоставляли фиктивные документы на поставку товаров и переводили многомиллионные суммы на счета иностранных компаний.

Общий объем операций по обналичиванию средств превысил 600 миллионов рублей, возбуждено несколько уголовных дел.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Сотрудники экономической полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с представителями УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном выводе денежных средств за рубеж и ведении незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД РФ.

"В схеме участвовали женщина и двое мужчин, они организовали канал вывода денег за пределы Российской Федерации под видом оплаты внешнеторговых контрактов. В банковские учреждения предоставлялись заведомо фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции, которые фактически не осуществлялись. На основании подложных контрактов на счета иностранных компаний переводились многомиллионные суммы", - сообщает пресс-служба.

Также фигуранты выполняли функции так называемых теневых банкиров, оказывая услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации. Общий объем таких операций превысил 600 миллионов рублей, а доход "банкиров" составил 24 миллиона рублей.