В Петербурге пресекли деятельность "теневых банкиров" - РИА Новости, 16.04.2026
19:58 16.04.2026
В Петербурге пресекли деятельность "теневых банкиров"

В Петербурге пресекли схему вывода денег за рубеж под видом оплаты контрактов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Полицейский автомобиль. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы, подозреваемой в незаконном выводе денег средств за рубеж.
  • Участники группы предоставляли фиктивные документы на поставку товаров и переводили многомиллионные суммы на счета иностранных компаний.
  • Общий объем операций по обналичиванию средств превысил 600 миллионов рублей, возбуждено несколько уголовных дел.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Сотрудники экономической полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с представителями УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном выводе денежных средств за рубеж и ведении незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД РФ.
"В схеме участвовали женщина и двое мужчин, они организовали канал вывода денег за пределы Российской Федерации под видом оплаты внешнеторговых контрактов. В банковские учреждения предоставлялись заведомо фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции, которые фактически не осуществлялись. На основании подложных контрактов на счета иностранных компаний переводились многомиллионные суммы", - сообщает пресс-служба.
Также фигуранты выполняли функции так называемых теневых банкиров, оказывая услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации. Общий объем таких операций превысил 600 миллионов рублей, а доход "банкиров" составил 24 миллиона рублей.
Следственными органами возбужден ряд уголовных дел по статьям 193.1 (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), 172 (Незаконная банковская деятельность) и 210 (Организация преступного сообщества) УК РФ. Трое фигурантов по решению суда заключены под стражу.
