Рейтинг@Mail.ru
"Шахтер" вышел в полуфинал Лиги конференций
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:05 16.04.2026 (обновлено: 00:17 17.04.2026)
"Шахтер" вышел в полуфинал Лиги конференций

"Шахтер" сыграл вничью с нидерландским АЗ и вышел в полуфинал Лиги конференций

© Фото : Пресс-служба УАФФутболисты "Шахтера"
Футболисты Шахтера - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© Фото : Пресс-служба УАФ
Футболисты "Шахтера". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский "Шахтер" сыграл вничью с нидерландским АЗ в ответном матче четвертьфинала футбольной Лиги конференций со счетом 2:2 и вышел в полуфинал турнира.
  • У "Шахтера" мячи забили Алиссон Сантана (58-я минута) и Лука Мейреллис (83).
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украинский "Шахтер" на выезде сыграл вничью с нидерландским АЗ в ответном матче четвертьфинала футбольной Лиги конференций и вышел в следующий раунд.
Встреча в Алкмаре завершилась со счетом 2:2. У "Шахтера" мячи забили Алиссон Сантана (58-я минута) и Лука Мейреллис (83). В составе хозяев отличились Исак Йенсен (73-я минута) и Матей Шин (80).
В первом матче "Шахтер" разгромил АЗ со счетом 3:0, таким образом украинский клуб одержал победу по сумме двух матчей со счетом 5:2 и вышел в полуфинал турнира, где его соперником станет победитель противостояния "Кристал Пэлас" (Англия) - "Фиорентина" (Италия). В первой игре лондонцы одержали победу со счетом 3:0.
Стадион Газпром Арена в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
"Зенит" предложил за игрока "Ботафого" 13 миллионов евро и списание долга
Вчера, 21:47
 
ФутболСпортШахтерАЗ (Алкмар)Лига конференций
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    17.04 13:30
    Т. Махач
    А. Рублев
  • Футбол
    17.04 15:00
    Енисей
    ФK Челябинск
  • Хоккей
    17.04 17:00
    Металлург Мг
    Торпедо НН
  • Теннис
    17.04 18:00
    И. Швентек
    М. Андреева
  • Футбол
    17.04 18:00
    Торпедо
    КАМАЗ
  • Футбол
    17.04 19:30
    Ростов
    Сочи
  • Футбол
    17.04 19:30
    Сассуоло
    Комо
  • Футбол
    17.04 21:45
    Интер М
    Кальяри
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала