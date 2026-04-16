"Шахтер" вышел в полуфинал Лиги конференций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский "Шахтер" сыграл вничью с нидерландским АЗ в ответном матче четвертьфинала футбольной Лиги конференций со счетом 2:2 и вышел в полуфинал турнира.
- У "Шахтера" мячи забили Алиссон Сантана (58-я минута) и Лука Мейреллис (83).
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украинский "Шахтер" на выезде сыграл вничью с нидерландским АЗ в ответном матче четвертьфинала футбольной Лиги конференций и вышел в следующий раунд.
Встреча в Алкмаре завершилась со счетом 2:2. У "Шахтера" мячи забили Алиссон Сантана (58-я минута) и Лука Мейреллис (83). В составе хозяев отличились Исак Йенсен (73-я минута) и Матей Шин (80).
В первом матче "Шахтер" разгромил АЗ со счетом 3:0, таким образом украинский клуб одержал победу по сумме двух матчей со счетом 5:2 и вышел в полуфинал турнира, где его соперником станет победитель противостояния "Кристал Пэлас" (Англия) - "Фиорентина" (Италия). В первой игре лондонцы одержали победу со счетом 3:0.