Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
09:41 16.04.2026 (обновлено: 12:20 16.04.2026)
"Арсенал" остался главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов

© Соцсети клубаФутболисты "Арсенала"
© Соцсети клуба
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Арсенал" остается фаворитом на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2025/26, сообщает статистический сервис Opta на своем сайте.
В среду стали известны все полуфинальные пары Лиги чемпионов. После четвертьфинала шансы "Арсенала" увеличились с 29,73% до 36,75%. В следующей стадии "канониры" сыграют против испанского "Атлетико", который имеет наименьший шанс на победу в турнире по версии Opta - 9,29%.
Другую путевку в финал разыграют действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" и немецкая "Бавария". По версии статистического сервиса, мюнхенская команда выиграет турнир с вероятностью 34,61%, шансы парижан на победу оцениваются в 19,35%.
Полуфиналы пройдут 28-29 апреля и 5-6 мая. Финал состоится 30 мая в Будапеште.
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
00:20
 
ФутболАрсенал (Лондон)Атлетико (Мадрид)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    16.04 16:30
    Авангард
    ЦСКА
  • Волейбол
    16.04 19:00
    Зенит-Казань
    Локомотив Новосибирск
  • Баскетбол
    16.04 19:30
    ЦСКА
    Нижний Новгород
  • Теннис
    16.04 19:30
    Л. Самсонова
    К. Гауфф
  • Футбол
    16.04 19:45
    АЗ Алкмар
    Шахтер Донецк
  • Футбол
    16.04 22:00
    Ноттингем Форрест
    Порту
  • Футбол
    16.04 22:00
    Астон Вилла
    Болонья
  • Футбол
    16.04 22:00
    Фиорентина
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала