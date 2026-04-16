"Арсенал" остался главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Арсенал" остается фаворитом на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2025/26, сообщает статистический сервис Opta на своем сайте.
В среду стали известны все полуфинальные пары Лиги чемпионов. После четвертьфинала шансы "Арсенала" увеличились с 29,73% до 36,75%. В следующей стадии "канониры" сыграют против испанского "Атлетико", который имеет наименьший шанс на победу в турнире по версии Opta - 9,29%.
Другую путевку в финал разыграют действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" и немецкая "Бавария". По версии статистического сервиса, мюнхенская команда выиграет турнир с вероятностью 34,61%, шансы парижан на победу оцениваются в 19,35%.
Полуфиналы пройдут 28-29 апреля и 5-6 мая. Финал состоится 30 мая в Будапеште.