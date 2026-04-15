Овечкин назвал виновных в невыходе "Вашингтона" в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметил, что все хоккеисты клуба виноваты в том, что команда не смогла выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По итогам регулярного сезона-2025/26 40-летний Овечкин стал лучшим снайпером команды. В 82 матчах чемпионата он забросил 32 шайбы. Ранее Овечкин заявил, что летом после окончания сезона примет решение, продолжит ли он карьеру в НХЛ.