Овечкин назвал виновных в невыходе "Вашингтона" в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметил, что все хоккеисты клуба виноваты в том, что команда не смогла выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на среду "Вашингтон" на выезде обыграл "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1. Овечкин отметился результативной передачей. "Столичные" не смогли выйти в плей-офф сезона-2025/26, который стал для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном". После встречи россиянин выразил надежду на то, что это была не последняя игра для него в составе клуба.
15 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
20:27 • Бун Дженнер
30:46 • Энтони Бовилье
55:53 • Якоб Чичрун
"Сезон окончен. Конечно, совсем не хочется завершать его таким образом, но это процесс обучения для молодых игроков. Думаю, виноваты в этом мы. Прошедшая ночь не очень хорошо прошла, как для нас, так и для "Коламбуса", - приводит слова Овечкина сайт НХЛ.
По итогам регулярного сезона-2025/26 40-летний Овечкин стал лучшим снайпером команды. В 82 матчах чемпионата он забросил 32 шайбы. Ранее Овечкин заявил, что летом после окончания сезона примет решение, продолжит ли он карьеру в НХЛ.
Овечкин назвал легенду, который помог ему вырасти как игроку и личности
22 декабря 2025, 16:14