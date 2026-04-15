"Торпедо" одержало первую победу над "Металлургом" в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" в овертайме обыграло магнитогорский "Металлург" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). В составе "Торпедо" шайбы забросили Владислав Фирстов (41-я минута), Алексей Кручинин (47) и Егор Виноградов (77). У "Металлурга" отличились Александр Петунин (4) и Артем Минулин (21).
15 апреля 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
(Руслан Исхаков, Никита Михайлис)
"Торпедо" сократило отставание в серии до четырех побед - 1-3. Следующий матч состоится 17 апреля в Магнитогорске.
"Металлург" по итогам регулярного чемпионата выиграл Кубок континента, в первом раунде плей-офф команда со счетом 4-1 победила новосибирскую "Сибирь". "Торпедо" финишировало на шестой строчке в Западной конференции и в 1/8 финала Кубка Гагарина нанесло поражение череповецкой "Северстали" - 4-1.