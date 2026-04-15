"Торпедо" одержало первую победу над "Металлургом" в серии плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
22:31 15.04.2026 (обновлено: 22:34 15.04.2026)
"Торпедо" одержало первую победу над "Металлургом" в серии плей-офф КХЛ

Эпизод матча Торпедо - Металлург - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Эпизод матча "Торпедо" - "Металлург". Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" в овертайме обыграло магнитогорский "Металлург" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). В составе "Торпедо" шайбы забросили Владислав Фирстов (41-я минута), Алексей Кручинин (47) и Егор Виноградов (77). У "Металлурга" отличились Александр Петунин (4) и Артем Минулин (21).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
15 апреля 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Торпедо НН
3 : 2
Металлург Мг
00:14 • Владислав Фирстов
(Максим Летунов, Сергей Гончарук)
06:25 • Алексей Кручинин
16:23 • Егор Виноградов
03:53 • Александр Петунин
(Руслан Исхаков, Никита Михайлис)
00:57 • Артем Минулин
(Никита Михайлис)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Торпедо" сократило отставание в серии до четырех побед - 1-3. Следующий матч состоится 17 апреля в Магнитогорске.
"Металлург" по итогам регулярного чемпионата выиграл Кубок континента, в первом раунде плей-офф команда со счетом 4-1 победила новосибирскую "Сибирь". "Торпедо" финишировало на шестой строчке в Западной конференции и в 1/8 финала Кубка Гагарина нанесло поражение череповецкой "Северстали" - 4-1.
ХоккейСпортКубок ГагаринаАлексей КручининАлександр ПетунинАртем МинулинМеталлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026СибирьТорпедо
 
