Умер ветеран "Реала" Хосе Сантамария

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Четырехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов по футболу в составе мадридского "Реала" Хосе Сантамария скончался в возрасте 96 лет, сообщается на сайте "королевского клуба".
Сантамария выступал за "Реал" с 1957 по 1966 год и становился обладателем Кубка европейских чемпионов (сейчас - Лига чемпионов) в 1958, 1959, 1960 и 1966 годах. Он также является шестикратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны. Сантамария выступал за национальные сборные Уругвая и Испании.
"Сантамария навсегда останется в памяти как один из величайших символов нашего клуба. Вместе с Ди Стефано, Пушкашем, Хенто и Копа он начал строить историю "Реала" и всегда олицетворял ценности нашего клуба", - сказал президент "Реала" Флорентино Перес.