Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
11:16 15.04.2026 (обновлено: 12:20 15.04.2026)
Умер ветеран "Реала" Хосе Сантамария

Ветеран футбольного клуба "Реал" Хосе Сантамария умер в возрасте 96 лет

CC0 / Rob C. Croes / ANEFO / Хосе Эмилио Сантамария
Хосе Эмилио Сантамария - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
CC0 / Rob C. Croes / ANEFO /
Хосе Эмилио Сантамария. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Четырехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов по футболу в составе мадридского "Реала" Хосе Сантамария скончался в возрасте 96 лет, сообщается на сайте "королевского клуба".
Сантамария выступал за "Реал" с 1957 по 1966 год и становился обладателем Кубка европейских чемпионов (сейчас - Лига чемпионов) в 1958, 1959, 1960 и 1966 годах. Он также является шестикратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны. Сантамария выступал за национальные сборные Уругвая и Испании.
"Сантамария навсегда останется в памяти как один из величайших символов нашего клуба. Вместе с Ди Стефано, Пушкашем, Хенто и Копа он начал строить историю "Реала" и всегда олицетворял ценности нашего клуба", - сказал президент "Реала" Флорентино Перес.
 
ФутболСпортИспанияУругвайФлорентино ПересРеал МадридЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    М. Андреева
    724
    566
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Уралмаш
    74
    99
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Е. Лис
    Э. Свитолина
    10
    66
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Спортинг
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Реал Мадрид
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала