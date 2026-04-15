Формат "Бессмертного полка" в 2026 году определят главы регионов

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Формат проведения "Бессмертного полка" в 2026 году будут определять главы регионов в соответствии с условиями безопасности, сообщила сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", депутат Госдумы РФ Елена Цунаева.

"Решение о проведении традиционного шествия "Бессмертный полк" в регионах принимают главы субъектов в соответствии с условиями безопасности, рекомендациями оперативных штабов и с учетом текущей обстановки", - сказала Цунаева в ходе пресс-конференции, посвященной форматам акции "Бессмертный полк" в 2026 году, которая прошла в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Она отметила, что главы субъектов объявят о своем решении через официальные источники.

"К сожалению, как и в прошлом (2025 - ред.) году не во всех регионах можно будет провести очное шествие "Бессмертного полка", но тем не менее почтить память героя своей семьи можно будет и в других форматах", - сказала Цунаева.

Впервые россияне вышли на улицы с фотографиями своих родственников-фронтовиков в 2007 году в Тюмени , это начинание подхватили другие регионы. В 2012 году акция получила название "Бессмертный полк".