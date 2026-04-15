Рейтинг@Mail.ru
Формат "Бессмертного полка" в 2026 году определят главы регионов - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 15.04.2026
Формат "Бессмертного полка" в 2026 году определят главы регионов

Цунаева: формат "Бессмертного полка" в 2026 году определят главы регионов

Шествие "Бессмертного полка" в Москве
Шествие Бессмертного полка в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Шествие "Бессмертного полка" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Формат проведения "Бессмертного полка" в 2026 году будут определять главы регионов в соответствии с условиями безопасности, сообщила сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", депутат Госдумы РФ Елена Цунаева.
"Решение о проведении традиционного шествия "Бессмертный полк" в регионах принимают главы субъектов в соответствии с условиями безопасности, рекомендациями оперативных штабов и с учетом текущей обстановки", - сказала Цунаева в ходе пресс-конференции, посвященной форматам акции "Бессмертный полк" в 2026 году, которая прошла в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Она отметила, что главы субъектов объявят о своем решении через официальные источники.
"К сожалению, как и в прошлом (2025 - ред.) году не во всех регионах можно будет провести очное шествие "Бессмертного полка", но тем не менее почтить память героя своей семьи можно будет и в других форматах", - сказала Цунаева.
Впервые россияне вышли на улицы с фотографиями своих родственников-фронтовиков в 2007 году в Тюмени, это начинание подхватили другие регионы. В 2012 году акция получила название "Бессмертный полк".
В 2022 году шествие прошло в традиционном виде, в нем приняли участие более 12 миллионов человек. В 2023 и 2024 годах — в виртуальном формате, в 2025-м — в смешанном. В 2026 году акция тоже будет проводиться как очно, так и в онлайн-формате.
ОбществоРоссияТюменьЕлена ЦунаеваГосдума РФБессмертный полк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала