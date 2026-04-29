Бессмертный полк в 2026: где пройдет шествие 9 мая, как принять участие

Всероссийская акция "Бессмертный полк" в России в 2026 году пройдет в смешанном формате. Время и способ проведения патриотического шествия 9 мая регионы принимают самостоятельно. В каких городах участники шествия традиционно пронесут фотографии героев по улицам, в каких регионах мероприятие пройдет в онлайн-формате, а где власти пока не вынесли решение — в материале РИА Новости.

Дата основного шествия: 9 мая 2026 года

Старт приема заявок на онлайн-шествие: 23 апреля 2026 года

Период памятных мероприятий: 1-11 мая 2026 года

Формат участия: очно или онлайн, в зависимости от решения региона

Где подать заявку онлайн: 2026.polkrf.ru

Когда пройдет акция Бессмертный полк в 2026 году

Акция "Бессмертный полк" в 2026 году пройдет с 1 по 11 мая в смешанном формате — очно и онлайн, о чем заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на заседании итоговой коллегии Росмолодежи в Национальном центре "Россия".

"Там, где это позволит обстановка, по решению субъектов, она пройдет в очном формате, а там, где этого потребуют соображения безопасности, — онлайн", — сказал Новиков.

Традиционное шествие акции "Бессмертный полк" пройдет 9 мая 2026 года — в День Победы.

Прием заявок на онлайн-шествие стартует 23 апреля 2026 года на сайте и завершится 6 мая. Трансляция виртуального полка начнется 9 мая в 12:00 по местному времени — последовательно по часовым поясам: сначала Дальний Восток, затем Сибирь, Урал и далее до Калининграда.

Ключевые даты Бессмертного полка в 2026 году Дата/период Событие 23 апреля старт приема заявок на онлайн-шествие 6 мая завершение приема заявок 9 мая основной день шествия 1-11 мая период памятных мероприятий

Где пройдет "Бессмертный полк" в 2026 году: списки регионов

Решение о формате проведения акции каждый субъект РФ принимает самостоятельно — с учетом рекомендаций оперативных штабов и текущей обстановки.

Регионы, где подтверждено традиционное шествие 9 мая 2026

Свердловская область — Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский. Источник: пост в социальной сети "Вконтакте" губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Новосибирская область — Новосибирск (три площадки: 7 мая — парк "Зеленый остров", 8 мая — бульвар Победы, 9 мая — Красный проспект). Источник: официальный сайт города Новосибирска.

Республика Татарстан — Казань (маршрут: ул. Карла Маркса — ул. Лобачевского — Кремлёвская). Источник: мэрия Казани, пресс-служба Исполкома Казани.

Красноярский край — Красноярск. Источник: пост губернатора края Михаила Котюкова в "Максе".

Омская область — Омск (очный и онлайн форматы). Источник: пресс-служба губернатора Виталия Хоценко.

Кемеровская область (Кузбасс) — Кемерово, Новокузнецк, Юрга. Источник: сайт Администрации правительства Кузбасса.

Самарская область — Самара (смешанный формат). Источник: сайт Государственной жилищной инспекции Самарской области.

Вологодская область — после парада Победы в 28 муниципалитетах региона и 80 населенных пунктах. Источник: пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Тюменская область — Тюмень (смешанный формат). Также состоится забег "Бессмертный полк" и автопробег. Источник: трансляция пресс-конференции "Проведение мероприятий в городе Тюмени в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне" ИА "Тюменская линия" от 21.04.26.

Республика Саха (Якутия) — Якутск (традиционный офлайн формат и онлайн-шествие). Источник: пост главы региона Айсена Николаева в "Максе".

Орловская область — Орел. Источник: пресс-служба правительства области.

Томская область — Томск. Источник: заявление заммэра по социальной политике Константина Чубенко на заседании профильного комитета гордумы.

Ярославская область — Ярославль. Источник: специальное интервью "Вести Ярославль" с губернатором Михаилом Евраевым.

Забайкальский край — Чита. Источник: Министерство культуры Забайкальского края.

Ямало-Ненецкий автономный округ — 45 населенных пунктов (смешанный формат). Источник: пресс-служба регионального правительства.

Республика Коми — Сыктывкар. Источник: официальный информационный портал Республики Коми.

Алтайский край — Барнаул, Бийск и др. Источник: пост губернатора Алтайского края Виктора Томенко в "Максе".

Регионы, где акция пройдет только в онлайн-формате

Челябинская область — жители Южного Урала смогут поучаствовать дистанционно. Источник: пресс-служба регионального МинЖКХ.

Республика Башкортостан — Уфа. В 2026 году традиционное шествие не планируется. Источник: заявление главы республики Радия Хабирова на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

Регионы, где решение пока не объявлено

Москва — решение о формате не принято. Следите за официальными ресурсами городской администрации.

Санкт-Петербург — формат на 2026 год городские власти пока не объявляли.

Что такое Бессмертный полк

"Бессмертный полк" — общероссийское движение и народная акция памяти, приуроченная памятным датам Великой Отечественной войны и Дню Победы. Ежегодно участники во всех регионах страны проводят масштабное шествие с фотографиями своих родственников — воинов, тружеников тыла и всех, кто своим трудом и подвигом приближал общую Победу.

Как принять участие в Бессмертном полке

Принять участие в шествии может любой желающий: наличие государственных наград у ветерана и степень его участия в боевых действиях не имеют значения. Не влияет даже место жительства — акция действует в странах ближнего зарубежья, Европы и США. Важно само намерение — почтить память человека, который причастен к Великой Победе: воевал на фронте, работал на заводе или растил детей в военные годы.

Что нужно для очного участия

Для участия в традиционном шествии потребуется транспарант — фотография ветерана, закрепленная на держателе. Рекомендованный формат — А4 (20×30 см) или А3 (30×40 см), не считая палки-держателя. Лучше использовать ламинированный снимок — он прослужит дольше обычного и не пострадает от непогоды.

Место и время сбора определяют региональные власти совместно с местным отделением движения и публикуют через официальные источники — на сайтах администраций и в официальных сообществах в социальных сетях. Регистрироваться для участия в очном шествии не нужно: достаточно прийти в указанное место с готовым транспарантом. Волонтеры Победы сопровождают колонны и помогают с навигацией.

Как подать заявку онлайн

Для участия в онлайн-шествии нужно:

зарегистрироваться на официальном сайте 2026.polkrf.ru или через мини-приложения в социальных сетях VK и "Одноклассники";

заполнить анкету, загрузить фотографию героя и по желанию указать краткую информацию: имя, годы жизни, место службы.

После успешной модерации портрет ветерана появится в общей онлайн-трансляции 9 мая.

Сроки подачи анкеты

Прием анкет открывается 23 апреля 2026 года и продлится до 6 мая включительно.

Организаторы просят не откладывать подачу заявки на последние дни, чтобы гарантированно принять участие в акции. Модерацию проводят живые люди, и в финале сроков загрузка на них возрастает.

Какие данные и фото понадобятся

Для заполнения анкеты потребуются:

фотография ветерана или труженика тыла (чем лучше качество снимка, тем выразительнее портрет в трансляции);

основные сведения — имя и фамилия, годы жизни, место службы или работы в годы войны.

Все поля, кроме фотографии, заполняются по желанию. Если фото не сохранилось, можно обратиться к электронной книге памяти своего города: в Москве, например, работает сервис "Бессмертный полк Москва" с базой данных ветеранов столицы.

Правила для участников шествия "Бессмертный полк"

Прийти на шествие нужно с портретом родственника — участника войны или труженика тыла. Все участники идут в одной колонне — порядок объявляют волонтёры на месте сбора. Запрещено приносить флаги, баннеры, древки — кроме официальной символики акции. Запрещены предметы с политической символикой, не относящейся к Дню Победы. Нельзя скрывать лицо и приходить в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Запрещены оружие, пиротехника, алкоголь.

Источник: polkrf.ru . Уточнения по конкретным городам — на сайтах региональных оргкомитетов.

Какие форматы участия доступны в 2026 году

В 2026 году организаторы расширили линейку форматов акции. Помимо традиционного шествия и онлайн-участия, доступны и другие способы присоединиться к памятному движению.

"Бессмертный полк" на стадионе — перед футбольными матчами игроки, тренеры и судьи выходят на поле с портретами ветеранов. Болельщики также могут прийти на трибуны со штендерами.

"Стена памяти" — специальные стенды, размещенные на улицах города, в школах, детских садах и других организациях, где можно разместить портреты, биографии и письма с фронта.

Праздничный автопробег. С 1 по 11 мая в городах и поселках проходят автоколонны с портретами ветеранов — участвовать могут автолюбители, мотоциклисты, автоклубы. Портрет (не меньше формата А4 для легкового автомобиля) размещается на задних боковых стеклах изнутри или на других поверхностях, не закрывающих обзор. Маршрут согласовывается с местным ГИБДД.

"Бессмертный полк онлайн" — в 2026 году охватывает сразу три платформы: VK, "Одноклассники" и мессенджер MAX.

"СВОи — родные". Новый формат при поддержке Ассоциации ветеранов СВО: участники специальной военной операции записывают видеообращения о своих родственниках-фронтовиках. На передовой в рамках акции "Бессмертный полк на передовой" появляются портреты героев Великой Отечественной войны.

Для участия в акции также можно распечатать фото ветерана на футболку или прикрепить бейдж к куртке, надев ее на 9 мая, разместить портрет на транспорте или поменять аватар профиля в социальных сетях на фото героя, написав пост о его подвиге и жизни с хэштегами #БессмертныйПолк и #нашБессмертныйполк.

Мероприятия по форматам акции Формат Даты Особенности Шествие "Бессмертного полка" 9 мая Очный формат. Решение принимают власти регионов. Онлайн-шествие 9 мая Все желающие. Заявка на 2026.polkrf.ru — с 23 апреля по 6 мая. Флешмоб в соцсетях 1–11 мая Истории и фото с тегами #Бессмертныйполк2026 и #СоцсетиПобедителей. "СВОи — родные" 1–11 мая Участники СВО публикуют ролики о своих предках. Теги #СВОиРодные, #БессмертныйПолк. "Бессмертный полк на передовой" 1–11 мая Бойцы записывают видео с историями о предках и поздравлениями родным. "Стена памяти" 1–11 мая В учреждениях размещают фото героев. Можно организовать самостоятельно. На стадионе 1–11 мая Флешмоб РФС или акция на спортивном событии. На транспорте 1–11 мая Портреты на автомобилях, общественном и служебном транспорте. В школах и детских садах 5–9 мая Линейки, уроки и мероприятия ко Дню Победы. Урок "Разговоры о важном" — про песни о войне.

История и смысл акции

Масштабная народная акция, организованная независимыми журналистами, была проведена в 2012 году в Томске и уже в 2013 году распространилась по нескольким городам нашей большой страны.

Когда появился Бессмертный полк

Первые выходы с фотографиями родственников-фронтовиков состоялись в 2007 году в Тюмени — стихийно, без единого названия и организации. Инициативу подхватили другие регионы: похожие акции прошли в Новосибирске, Казани, Кемерово. В 2010 году на Поклонной горе в Москве состоялось пятитысячное шествие "Герои Победы, наши прадеды и деды".

Современный формат движения сложился в 2011 году в Томске — с подачи журналистов Сергея Лапенкова, Сергея Колотовкина и Игоря Дмитриева. В 2012 году акция получила официальное название "Бессмертный полк": организованная колонна из шести тысяч человек прошла по улицам Томска с портретами ветеранов, и с этого момента движение начало стремительно распространяться по всей стране.

"Бессмертный полк" родился вопреки чиновникам, а не благодаря им. Троих томских журналистов: Сергея Лапенкова, Игоря Дмитриева и Сергея Колотовкина многие местные чиновники первоначально восприняли скептически. Идея казалась слишком простой. Но именно эта простота: портрет деда или прадеда в руках и оказалась главной силой движения", – рассказал Ярослав Климов, ассистент кафедры гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового Университета при Правительстве РФ.

В 2013 году народное шествие в День Победы было проведено в 13 регионах России, включая Санкт-Петербург и Москву. В 2014 году акция прошла в 500+ городах, регионах Белоруссии и Израиля.

В сентябре 2015 года было зарегистрировано общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк", которое занимается организацией памятных мероприятий, приуроченных Дню Победы и других событий ВОВ. В год 70-летия Победы, к шествию на Красной площади присоединился президент России Владимир Путин, пронесший портрет своего отца-фронтовика.

Краткая хронология движения Год Событие 2007 первые выходы с фотографиями родственников в Тюмени 2011 запуск движения в Томске 2012 акция получила название "Бессмертный полк" 2022 традиционное шествие прошло очно, более 12 млн участников 2023-2024 преобладал виртуальный формат 2025 смешанный формат 2026 очно или онлайн по решению регионов

Почему шествие проводят 9 мая

Первоначальная идея акции заключалась в возможности освободившим страну героям "увидеть" масштаб праздника, даже с фотографий. Поэтому проведение акции "Бессмертный полк" в один день с парадом Победы — принципиальная позиция организаторов. Это позволяет превратить 9 мая в единый момент общенациональной памяти, когда вся страна одновременно вспоминает своих героев Великой Отечественной войны.

Бессмертный полк по городам

9 мая 2026 года акция "Бессмертный полк" пройдет в регионах страны в смешанном формате. Решение о проведении мероприятия очно или онлайн власти каждого субъекта РФ принимают самостоятельно — с учетом рекомендаций оперативных штабов и текущей обстановки. Большинство регионов объявят о своем решении через официальные источники ближе ко Дню Победы.

В год 81-летия Великой Победы "Бессмертный полк" охватит более 120 стран.

Москва – решение не объявлено

О формате проведения акции в Москве в 2026 году пока не сообщалось. В предыдущие годы, когда очного шествия не было, столица переходила на онлайн. Власти ряда городов Московской области — Балашихи, Железнодорожного, Жуковского, Одинцово — в 2025 году проводили акцию в онлайн-формате. Как только решение по столице будет принято, оно появится на официальных ресурсах городской администрации.

Санкт-Петербург – решение не объявлено

В 2025 году Петербург стал рекордсменом по числу участников — более миллиона горожан прошли по Невскому проспекту в честь 80-летия Победы. О формате на 2026 год городские власти пока не объявляли. Традиционный маршрут шествия — от площади Александра Невского до Дворцовой площади, сбор в 12:00, начало в 14:00.

Маршрут – данные за 2025 год, на 2026 уточняется.

Следить за новостями: https://gorod.gov.spb.ru/

Новосибирск – подтверждено

В этом году Новосибирск сообщил о готовности проведения акции "Бессмертный полк". Шествие пройдет на трех площадках: 7 мая в парке "Зеленый остров" в Ленинском районе, 8 мая – на бульваре Победы, а 9 мая марш пройдет после парада Победы по Красному проспекту.

Источник: администрация Новосибирска. Маршрут — данные 2026 года.

Екатеринбург – подтверждено

По решению губернатора Свердловской области Дениса Паслера, акция "Бессмертный полк" будет проведена в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и Каменске-Уральском. Шествие пройдет 9 мая с 10:40 до 12:00.

губернатор Свердловской области Денис Паслер. Источник:Свердловской области Денис Паслер.

Казань – подтверждено

В 2026 году власти Казани приняли решения провести акцию в офлайн-формате. В 2025 году "Бессмертный полк" в Казани прошел в онлайн-формате. Традиционный маршрут шествия — улицы Карла Маркса, Лобачевского и Кремлевская, сбор участников на пересечении улиц Толстого и Карла Маркса.

Источник: пресс-служба Исполкома Казани

Челябинск – только онлайн

В 2026 году жители Южного Урала смогут поучаствовать в акции дистанционно.

Источник: пресс-служба регионального Министерства ЖКХ.

Красноярск – подтверждено

В 2025 году "Бессмертный полк" в Красноярске прошел в очном формате — впервые колонна шла по правобережью. Маршрут протяженностью свыше 2600 метров начинался от мемориала "Красноярск — город трудовой доблести" (сбор с 13 часов) и пролегал по проспекту имени газеты "Красноярский рабочий", улицам Инструментальная, Юности, Малаховская. В 2026 году ожидается такой же формат проведения акции.

Источник: пост губернатора Михаила Котюкова в мессенджере "Макс".

Самара – смешанный формат

В 2025 году шествие в Самаре прошло в очном формате: горожане прошли колонной с портретами родных-фронтовиков под военные песни. Сбор в 08:00 на Молодогвардейской улице, начало в 10:45. В 2026 году акция в Самарской области будет проведена в смешанном формате.

Источник: сайт Государственной жилищной инспекции Самарской области.

Уфа – не планируется

В 2026 году в Уфе не планируется шествие "Бессмертного полка". В 2025 году акция прошла в традиционном формате. В Уфе в шествии приняли участие около 180 000 человек. Маршрут протяженностью почти шесть километров прошел по проспекту Октября — от улицы Галле до улицы Кольской. Сбор колонны начинался с 10:00, шествие стартовало в 11:12.

Источник: заявление главы республики Радия Хабирова на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

Омск – очно и онлайн

В 2026 году в Омске акция пройдет в двух форматах — очном и онлайн. В 2025 году маршрут прошел от библиотеки имени Пушкина по Соборной площади и улице Ленина до Бульвара Победы. Параллельно по Иртышу шел "Бессмертный полк" на воде — яхты с портретами ветеранов. Конкретный маршрут на 2026 год пока не объявлен.

Источник: пресс-служба губернатора Виталия Хоценко

Кузбасс – подтверждено

В 2026 году в Кузбассе торжественные марши "Бессмертный полк" с участием парадных расчетов и военной техники подтверждены в Кемерове, Новокузнецке и Юрге. Во всех муниципалитетах региона запланированы мероприятия ко Дню Победы — в форматах "Стены памяти", автопробега, "Окон Победы" и смены аватаров в социальных сетях.

Вологда – подтверждено

В 2026 году "Бессмертный полк" в Вологодской области пройдёт после парада Победы в 28 муниципалитетах и 80 населённых пунктах региона.

Источник: пресс-служба губернатора Георгия Филимонова.

Краснодар – мероприятие пройдет онлайн

В 2026 году в целях безопасности краснодарцев и гостей города масштабные мероприятия, в том числе и марш "Бессмертный полк", были отменены или перенесены в онлайн-формат.

Источник: социальные сети мэра Краснодара Евгения Наумова

Курск – онлайн-формат

В 2026 году жители Курска могут подать заявку на участие в акции онлайн. Традиционное шествие отменено Администрацией города.

Источник: пресс-служба Администрации города.

Ростов-на-Дону – онлайн-формат

В 2026 году акция "Бессмертный полк" в Ростове-на-Дону пройдет онлайн.

Источник: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Тула – решение не объявлено

Власти Тульской области пока не объявили о проведении традиционного марша акции. Однако была объявлена регистрация на онлайн-шествие.

Следить за информацией: https://tulacity.gosuslugi.ru/

Иркутск – подтверждено

Акция пройдет 9 мая. Сбор у памятника Якову Похабову на Нижней Набережной. Дальнейший маршрут: улица Сухэ-Батора, площадь графа Сперанского.

Источник: пресс-служба Правительства Иркутской области.

Владивосток – решение будет позже

Марша "Бессмертного полка" пока что нет в афише праздника. В 2025-м участники шествия проходили по традиционному маршруту – от здания "Серая лошадь" (ул. Алеутская, 19а) по улице Светланской, а затем по Корабельной набережной.

Воронеж – онлайн-формат

В 2026-м году в целях безопасности граждан власти региона решили провести акцию в онлайн-формате.

Хабаровск – подтверждено

В 2026 году участники акции смогут пройти с портретами своих родных традиционным маршрутом по центральным улицам города.

Источник: пост губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в "Максе".

сайте акции или в официальных сообществах движения в социальных сетях. Информацию о том, в каком формате акция пройдет в конкретном регионе в 2026 году, можно узнать наакции или в официальных сообществах движения в социальных сетях.

Часто задаваемые вопросы

Когда пройдет Бессмертный полк в 2026 году?

Акция традиционно проходит 9 мая в рамках празднования Дня Победы. Формат может включать как шествия, так и онлайн участие.

Как участвовать в Бессмертном полку?

Нужно зарегистрироваться на официальном сайте, загрузить фото ветерана и принять участие в шествии или онлайн трансляции.

Можно ли участвовать онлайн?

Да, онлайн формат доступен через официальный сайт, где публикуются фотографии участников и проходит виртуальное шествие.

Где проходит акция?

Акция проходит в большинстве городов России, а также доступна онлайн для участников из других стран.

Нужно ли платить за участие?

Нет, участие в акции полностью бесплатное и открытое для всех желающих.

Будет ли "Бессмертный полк" в Москве в 2026 году?

Официального решения по столице пока нет. Следите за обновлениями на mos.ru и в официальных сообществах мэрии Москвы.

Что делать, если фото не сохранилось?

Можно обратиться к базе данных Министерства обороны pamyat-naroda.ru , к электронным книгам памяти своего города (в Москве — polk.mos.ru ), а также в архив районного военкомата.

Можно ли прийти с двумя или несколькими портретами?

Да, это разрешено. Можно нести портреты нескольких родственников одновременно.

Можно ли участвовать с детьми?

Да, специальных возрастных ограничений нет.

Где сделать транспарант?

Распечатать фото можно в любом копировальном центре, МФЦ или фотосалоне. Рекомендованный формат — А4 (20×30 см) или А3 (30×40 см). Желательно заламинировать, чтобы снимок не пострадал от дождя.

Как участвовать из-за границы?

Онлайн-шествие доступно на 2026.polkrf.ru для участников из любой страны. Очные шествия в рамках акции проходят более чем в 120 странах — ищите информацию в местных русскоязычных сообществах.

Что взять с собой кроме портрета?

Рекомендуется надеть Георгиевскую ленточку и выбрать удобную обувь для длительной прогулки. Брать с собой не стоит: флаги и древки (кроме официальной символики акции), предметы с политической символикой, алкоголь и пиротехнику.

Когда трансляция онлайн-шествия в моем часовом поясе?

Трансляция стартует 9 мая в 12:00 по местному времени и идет последовательно с востока на запад.

Часовой пояс Города Начало трансляции (мск) МСК+9 Камчатка, Чукотка 03:00 МСК+8 Сахалин, Магадан 04:00 МСК+7 Владивосток, Хабаровск 05:00 МСК+6 Якутск 06:00 МСК+5 Иркутск, Улан-Удэ 07:00 МСК+4 Красноярск, Кемерово, Новосибирск 08:00 МСК+3 Омск 09:00 МСК+2 Екатеринбург, Уфа, Челябинск 10:00 МСК+1 Самара, Ижевск 11:00 МСК Москва, Санкт-Петербург, Казань 12:00 МСК-1 Калининград 13:00