Бессмертный полк в 2026: где пройдет шествие 9 мая, как принять участие

Всероссийская акция "Бессмертный полк" в России в 2026 году пройдет в смешанном формате. Время и способ проведения патриотического шествия 9 мая регионы принимают самостоятельно. В каких городах участники шествия традиционно пронесут фотографии героев по улицам, в каких регионах мероприятие пройдет в онлайн-формате, а где власти пока не вынесли решение — в материале РИА Новости.
Дата основного шествия: 9 мая 2026 года
Старт приема заявок на онлайн-шествие: 23 апреля 2026 года
Период памятных мероприятий: 1-11 мая 2026 года
Формат участия: очно или онлайн, в зависимости от решения региона
Где подать заявку онлайн: 2026.polkrf.ru
Когда пройдет акция Бессмертный полк в 2026 году
Акция "Бессмертный полк" в 2026 году пройдет с 1 по 11 мая в смешанном формате — очно и онлайн, о чем заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на заседании итоговой коллегии Росмолодежи в Национальном центре "Россия".
"Там, где это позволит обстановка, по решению субъектов, она пройдет в очном формате, а там, где этого потребуют соображения безопасности, — онлайн", — сказал
Новиков.
Традиционное шествие акции "Бессмертный полк" пройдет 9 мая 2026 года — в День Победы.
Прием заявок на онлайн-шествие стартует 23 апреля 2026 года на сайте
и завершится 6 мая. Трансляция виртуального полка начнется 9 мая в 12:00 по местному времени — последовательно по часовым поясам: сначала Дальний Восток, затем Сибирь, Урал и далее до Калининграда.
Ключевые даты Бессмертного полка в 2026 году
Дата/период
Событие
23 апреля
старт приема заявок на онлайн-шествие
6 мая
завершение приема заявок
9 мая
основной день шествия
1-11 мая
период памятных мероприятий
Где пройдет "Бессмертный полк" в 2026 году: списки регионов
Решение о формате проведения акции каждый субъект РФ принимает самостоятельно — с учетом рекомендаций оперативных штабов и текущей обстановки.
Регионы, где подтверждено традиционное шествие 9 мая 2026
- Свердловская область — Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский. Источник: пост в социальной сети "Вконтакте" губернатора Свердловской области Дениса Паслера.
- Новосибирская область — Новосибирск (три площадки: 7 мая — парк "Зеленый остров", 8 мая — бульвар Победы, 9 мая — Красный проспект). Источник: официальный сайт города Новосибирска.
- Республика Татарстан — Казань (маршрут: ул. Карла Маркса — ул. Лобачевского — Кремлёвская). Источник: мэрия Казани, пресс-служба Исполкома Казани.
- Красноярский край — Красноярск. Источник: пост губернатора края Михаила Котюкова в "Максе".
- Омская область — Омск (очный и онлайн форматы). Источник: пресс-служба губернатора Виталия Хоценко.
- Кемеровская область (Кузбасс) — Кемерово, Новокузнецк, Юрга. Источник: сайт Администрации правительства Кузбасса.
- Самарская область — Самара (смешанный формат). Источник: сайт Государственной жилищной инспекции Самарской области.
- Вологодская область — после парада Победы в 28 муниципалитетах региона и 80 населенных пунктах. Источник: пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
- Тюменская область — Тюмень (смешанный формат). Также состоится забег "Бессмертный полк" и автопробег. Источник: трансляция пресс-конференции "Проведение мероприятий в городе Тюмени в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне" ИА "Тюменская линия" от 21.04.26.
- Республика Саха (Якутия) — Якутск (традиционный офлайн формат и онлайн-шествие). Источник: пост главы региона Айсена Николаева в "Максе".
- Орловская область — Орел. Источник: пресс-служба правительства области.
- Томская область — Томск. Источник: заявление заммэра по социальной политике Константина Чубенко на заседании профильного комитета гордумы.
- Ярославская область — Ярославль. Источник: специальное интервью "Вести Ярославль" с губернатором Михаилом Евраевым.
- Забайкальский край — Чита. Источник: Министерство культуры Забайкальского края.
- Ямало-Ненецкий автономный округ — 45 населенных пунктов (смешанный формат). Источник: пресс-служба регионального правительства.
- Республика Коми — Сыктывкар. Источник: официальный информационный портал Республики Коми.
- Алтайский край — Барнаул, Бийск и др. Источник: пост губернатора Алтайского края Виктора Томенко в "Максе".
Регионы, где акция пройдет только в онлайн-формате
- Челябинская область — жители Южного Урала смогут поучаствовать дистанционно. Источник: пресс-служба регионального МинЖКХ.
- Республика Башкортостан — Уфа. В 2026 году традиционное шествие не планируется. Источник: заявление главы республики Радия Хабирова на оперативном совещании в правительстве Башкирии.
Регионы, где решение пока не объявлено
- Москва — решение о формате не принято. Следите за официальными ресурсами городской администрации.
- Санкт-Петербург — формат на 2026 год городские власти пока не объявляли.
Что такое Бессмертный полк
"Бессмертный полк" — общероссийское движение и народная акция памяти, приуроченная памятным датам Великой Отечественной войны и Дню Победы. Ежегодно участники во всех регионах страны проводят масштабное шествие с фотографиями своих родственников — воинов, тружеников тыла и всех, кто своим трудом и подвигом приближал общую Победу.
Как принять участие в Бессмертном полке
Принять участие в шествии может любой желающий: наличие государственных наград у ветерана и степень его участия в боевых действиях не имеют значения. Не влияет даже место жительства — акция действует в странах ближнего зарубежья, Европы и США. Важно само намерение — почтить память человека, который причастен к Великой Победе: воевал на фронте, работал на заводе или растил детей в военные годы.
Что нужно для очного участия
Для участия в традиционном шествии потребуется транспарант — фотография ветерана, закрепленная на держателе. Рекомендованный формат — А4 (20×30 см) или А3 (30×40 см), не считая палки-держателя. Лучше использовать ламинированный снимок — он прослужит дольше обычного и не пострадает от непогоды.
Место и время сбора определяют региональные власти совместно с местным отделением движения и публикуют через официальные источники — на сайтах администраций и в официальных сообществах в социальных сетях. Регистрироваться для участия в очном шествии не нужно: достаточно прийти в указанное место с готовым транспарантом. Волонтеры Победы сопровождают колонны и помогают с навигацией.
Для участия в онлайн-шествии нужно:
- зарегистрироваться на официальном сайте 2026.polkrf.ru или через мини-приложения в социальных сетях VK и "Одноклассники";
- заполнить анкету, загрузить фотографию героя и по желанию указать краткую информацию: имя, годы жизни, место службы.
После успешной модерации портрет ветерана появится в общей онлайн-трансляции 9 мая.
Прием анкет открывается 23 апреля 2026 года и продлится до 6 мая включительно.
Организаторы просят не откладывать подачу заявки на последние дни, чтобы гарантированно принять участие в акции. Модерацию проводят живые люди, и в финале сроков загрузка на них возрастает.
Какие данные и фото понадобятся
Для заполнения анкеты потребуются:
- фотография ветерана или труженика тыла (чем лучше качество снимка, тем выразительнее портрет в трансляции);
- основные сведения — имя и фамилия, годы жизни, место службы или работы в годы войны.
Все поля, кроме фотографии, заполняются по желанию. Если фото не сохранилось, можно обратиться к электронной книге памяти своего города: в Москве, например, работает сервис
"Бессмертный полк Москва" с базой данных ветеранов столицы.
Правила для участников шествия "Бессмертный полк"
- Прийти на шествие нужно с портретом родственника — участника войны или труженика тыла.
- Все участники идут в одной колонне — порядок объявляют волонтёры на месте сбора.
- Запрещено приносить флаги, баннеры, древки — кроме официальной символики акции.
- Запрещены предметы с политической символикой, не относящейся к Дню Победы.
- Нельзя скрывать лицо и приходить в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Запрещены оружие, пиротехника, алкоголь.
Источник: polkrf.ru. Уточнения по конкретным городам — на сайтах региональных оргкомитетов.
Какие форматы участия доступны в 2026 году
В 2026 году организаторы расширили линейку форматов акции. Помимо традиционного шествия и онлайн-участия, доступны и другие способы присоединиться к памятному движению.
- "Бессмертный полк" на стадионе — перед футбольными матчами игроки, тренеры и судьи выходят на поле с портретами ветеранов. Болельщики также могут прийти на трибуны со штендерами.
- "Стена памяти" — специальные стенды, размещенные на улицах города, в школах, детских садах и других организациях, где можно разместить портреты, биографии и письма с фронта.
- Праздничный автопробег. С 1 по 11 мая в городах и поселках проходят автоколонны с портретами ветеранов — участвовать могут автолюбители, мотоциклисты, автоклубы. Портрет (не меньше формата А4 для легкового автомобиля) размещается на задних боковых стеклах изнутри или на других поверхностях, не закрывающих обзор. Маршрут согласовывается с местным ГИБДД.
- "Бессмертный полк онлайн" — в 2026 году охватывает сразу три платформы: VK, "Одноклассники" и мессенджер MAX.
- "СВОи — родные". Новый формат при поддержке Ассоциации ветеранов СВО: участники специальной военной операции записывают видеообращения о своих родственниках-фронтовиках. На передовой в рамках акции "Бессмертный полк на передовой" появляются портреты героев Великой Отечественной войны.
Для участия в акции также можно распечатать фото ветерана на футболку или прикрепить бейдж к куртке, надев ее на 9 мая, разместить портрет на транспорте или поменять аватар профиля в социальных сетях на фото героя, написав пост о его подвиге и жизни с хэштегами #БессмертныйПолк и #нашБессмертныйполк.
Мероприятия по форматам акции
Формат
Даты
Особенности
Шествие "Бессмертного полка"
9 мая
Очный формат. Решение принимают власти регионов.
Онлайн-шествие
9 мая
Все желающие. Заявка на 2026.polkrf.ru — с 23 апреля по 6 мая.
Флешмоб в соцсетях
1–11 мая
Истории и фото с тегами #Бессмертныйполк2026 и #СоцсетиПобедителей.
"СВОи — родные"
1–11 мая
Участники СВО публикуют ролики о своих предках. Теги #СВОиРодные, #БессмертныйПолк.
"Бессмертный полк на передовой"
1–11 мая
Бойцы записывают видео с историями о предках и поздравлениями родным.
"Стена памяти"
1–11 мая
В учреждениях размещают фото героев. Можно организовать самостоятельно.
На стадионе
1–11 мая
Флешмоб РФС или акция на спортивном событии.
На транспорте
1–11 мая
Портреты на автомобилях, общественном и служебном транспорте.
В школах и детских садах
5–9 мая
Линейки, уроки и мероприятия ко Дню Победы. Урок "Разговоры о важном" — про песни о войне.
Масштабная народная акция, организованная независимыми журналистами, была проведена в 2012 году в Томске и уже в 2013 году распространилась по нескольким городам нашей большой страны.
Когда появился Бессмертный полк
Первые выходы с фотографиями родственников-фронтовиков состоялись в 2007 году в Тюмени — стихийно, без единого названия и организации. Инициативу подхватили другие регионы: похожие акции прошли в Новосибирске, Казани, Кемерово. В 2010 году на Поклонной горе в Москве состоялось пятитысячное шествие "Герои Победы, наши прадеды и деды".
Современный формат движения сложился в 2011 году в Томске — с подачи журналистов Сергея Лапенкова, Сергея Колотовкина и Игоря Дмитриева. В 2012 году акция получила официальное название "Бессмертный полк": организованная колонна из шести тысяч человек прошла по улицам Томска с портретами ветеранов, и с этого момента движение начало стремительно распространяться по всей стране.
"Бессмертный полк" родился вопреки чиновникам, а не благодаря им. Троих томских журналистов: Сергея Лапенкова, Игоря Дмитриева и Сергея Колотовкина многие местные чиновники первоначально восприняли скептически. Идея казалась слишком простой. Но именно эта простота: портрет деда или прадеда в руках и оказалась главной силой движения", – рассказал Ярослав Климов, ассистент кафедры гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового Университета при Правительстве РФ.
В 2013 году народное шествие в День Победы было проведено в 13 регионах России, включая Санкт-Петербург и Москву. В 2014 году акция прошла в 500+ городах, регионах Белоруссии и Израиля.
В сентябре 2015 года было зарегистрировано общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк", которое занимается организацией памятных мероприятий, приуроченных Дню Победы и других событий ВОВ. В год 70-летия Победы, к шествию на Красной площади присоединился президент России Владимир Путин, пронесший портрет своего отца-фронтовика.
Краткая хронология движения
Год
Событие
2007
первые выходы с фотографиями родственников в Тюмени
2011
запуск движения в Томске
2012
акция получила название "Бессмертный полк"
2022
традиционное шествие прошло очно, более 12 млн участников
2023-2024
преобладал виртуальный формат
2025
смешанный формат
2026
очно или онлайн по решению регионов
Почему шествие проводят 9 мая
Первоначальная идея акции заключалась в возможности освободившим страну героям "увидеть" масштаб праздника, даже с фотографий. Поэтому проведение акции "Бессмертный полк" в один день с парадом Победы — принципиальная позиция организаторов. Это позволяет превратить 9 мая в единый момент общенациональной памяти, когда вся страна одновременно вспоминает своих героев Великой Отечественной войны.
Бессмертный полк по городам
9 мая 2026 года акция "Бессмертный полк" пройдет в регионах страны в смешанном формате. Решение о проведении мероприятия очно или онлайн власти каждого субъекта РФ принимают самостоятельно — с учетом рекомендаций оперативных штабов и текущей обстановки. Большинство регионов объявят о своем решении через официальные источники ближе ко Дню Победы.
В год 81-летия Великой Победы "Бессмертный полк" охватит более 120 стран.
Москва – решение не объявлено
О формате проведения акции в Москве в 2026 году пока не сообщалось. В предыдущие годы, когда очного шествия не было, столица переходила на онлайн. Власти ряда городов Московской области — Балашихи, Железнодорожного, Жуковского, Одинцово — в 2025 году проводили акцию в онлайн-формате. Как только решение по столице будет принято, оно появится на официальных ресурсах городской администрации.
Следить за решением: mos.ru
Санкт-Петербург – решение не объявлено
В 2025 году Петербург стал рекордсменом по числу участников — более миллиона горожан прошли по Невскому проспекту в честь 80-летия Победы. О формате на 2026 год городские власти пока не объявляли. Традиционный маршрут шествия — от площади Александра Невского до Дворцовой площади, сбор в 12:00, начало в 14:00.
Маршрут – данные за 2025 год, на 2026 уточняется.
Следить за новостями: https://gorod.gov.spb.ru/
Новосибирск – подтверждено
В этом году Новосибирск сообщил о готовности проведения акции "Бессмертный полк". Шествие пройдет на трех площадках: 7 мая в парке "Зеленый остров" в Ленинском районе, 8 мая – на бульваре Победы, а 9 мая марш пройдет после парада Победы по Красному проспекту.
Источник: администрация Новосибирска. Маршрут — данные 2026 года.
Екатеринбург – подтверждено
По решению губернатора Свердловской области Дениса Паслера, акция "Бессмертный полк" будет проведена в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и Каменске-Уральском. Шествие пройдет 9 мая с 10:40 до 12:00.
Источник: губернатор Свердловской области Денис Паслер.
В 2026 году власти Казани приняли решения провести акцию в офлайн-формате. В 2025 году "Бессмертный полк" в Казани прошел в онлайн-формате. Традиционный маршрут шествия — улицы Карла Маркса, Лобачевского и Кремлевская, сбор участников на пересечении улиц Толстого и Карла Маркса.
Источник: пресс-служба Исполкома Казани
Челябинск – только онлайн
В 2026 году жители Южного Урала смогут поучаствовать в акции дистанционно.
Источник: пресс-служба регионального Министерства ЖКХ.
Красноярск – подтверждено
В 2025 году "Бессмертный полк" в Красноярске прошел в очном формате — впервые колонна шла по правобережью. Маршрут протяженностью свыше 2600 метров начинался от мемориала "Красноярск — город трудовой доблести" (сбор с 13 часов) и пролегал по проспекту имени газеты "Красноярский рабочий", улицам Инструментальная, Юности, Малаховская. В 2026 году ожидается такой же формат проведения акции.
Источник: пост губернатора Михаила Котюкова в мессенджере "Макс".
Самара – смешанный формат
В 2025 году шествие в Самаре прошло в очном формате: горожане прошли колонной с портретами родных-фронтовиков под военные песни. Сбор в 08:00 на Молодогвардейской улице, начало в 10:45. В 2026 году акция в Самарской области будет проведена в смешанном формате.
Источник: сайт Государственной жилищной инспекции Самарской области.
В 2026 году в Уфе не планируется шествие "Бессмертного полка". В 2025 году акция прошла в традиционном формате. В Уфе в шествии приняли участие около 180 000 человек. Маршрут протяженностью почти шесть километров прошел по проспекту Октября — от улицы Галле до улицы Кольской. Сбор колонны начинался с 10:00, шествие стартовало в 11:12.
Источник: заявление главы республики Радия Хабирова на оперативном совещании в правительстве Башкирии.
В 2026 году в Омске акция пройдет в двух форматах — очном и онлайн. В 2025 году маршрут прошел от библиотеки имени Пушкина по Соборной площади и улице Ленина до Бульвара Победы. Параллельно по Иртышу шел "Бессмертный полк" на воде — яхты с портретами ветеранов. Конкретный маршрут на 2026 год пока не объявлен.
Источник: пресс-служба губернатора Виталия Хоценко
В 2026 году в Кузбассе торжественные марши "Бессмертный полк" с участием парадных расчетов и военной техники подтверждены в Кемерове, Новокузнецке и Юрге. Во всех муниципалитетах региона запланированы мероприятия ко Дню Победы — в форматах "Стены памяти", автопробега, "Окон Победы" и смены аватаров в социальных сетях.
В 2026 году "Бессмертный полк" в Вологодской области пройдёт после парада Победы в 28 муниципалитетах и 80 населённых пунктах региона.
Источник: пресс-служба губернатора Георгия Филимонова.
Краснодар – мероприятие пройдет онлайн
В 2026 году в целях безопасности краснодарцев и гостей города масштабные мероприятия, в том числе и марш "Бессмертный полк", были отменены или перенесены в онлайн-формат.
Источник: социальные сети мэра Краснодара Евгения Наумова
В 2026 году жители Курска могут подать заявку на участие в акции онлайн. Традиционное шествие отменено Администрацией города.
Источник: пресс-служба Администрации города.
Ростов-на-Дону – онлайн-формат
В 2026 году акция "Бессмертный полк" в Ростове-на-Дону пройдет онлайн.
Источник: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Тула – решение не объявлено
Власти Тульской области пока не объявили о проведении традиционного марша акции. Однако была объявлена регистрация на онлайн-шествие.
Следить за информацией: https://tulacity.gosuslugi.ru/
Акция пройдет 9 мая. Сбор у памятника Якову Похабову на Нижней Набережной. Дальнейший маршрут: улица Сухэ-Батора, площадь графа Сперанского.
Источник: пресс-служба Правительства Иркутской области.
Владивосток – решение будет позже
Марша "Бессмертного полка" пока что нет в афише праздника. В 2025-м участники шествия проходили по традиционному маршруту – от здания "Серая лошадь" (ул. Алеутская, 19а) по улице Светланской, а затем по Корабельной набережной.
Следить за новостями: https://www.vlc.ru/
В 2026-м году в целях безопасности граждан власти региона решили провести акцию в онлайн-формате.
Источник: пресс-служба губернатора Воронежской области.
В 2026 году участники акции смогут пройти с портретами своих родных традиционным маршрутом по центральным улицам города.
Источник: пост губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в "Максе".
Информацию о том, в каком формате акция пройдет в конкретном регионе в 2026 году, можно узнать на сайте
акции или в официальных сообществах движения в социальных сетях.
- Когда пройдет Бессмертный полк в 2026 году?
Акция традиционно проходит 9 мая в рамках празднования Дня Победы. Формат может включать как шествия, так и онлайн участие.
- Как участвовать в Бессмертном полку?
Нужно зарегистрироваться на официальном сайте, загрузить фото ветерана и принять участие в шествии или онлайн трансляции.
- Можно ли участвовать онлайн?
Да, онлайн формат доступен через официальный сайт, где публикуются фотографии участников и проходит виртуальное шествие.
Акция проходит в большинстве городов России, а также доступна онлайн для участников из других стран.
- Нужно ли платить за участие?
Нет, участие в акции полностью бесплатное и открытое для всех желающих.
- Будет ли "Бессмертный полк" в Москве в 2026 году?
Официального решения по столице пока нет. Следите за обновлениями на mos.ru
и в официальных сообществах мэрии Москвы.
- Что делать, если фото не сохранилось?
Можно обратиться к базе данных Министерства обороны pamyat-naroda.ru
, к электронным книгам памяти своего города (в Москве — polk.mos.ru
), а также в архив районного военкомата.
- Можно ли прийти с двумя или несколькими портретами?
Да, это разрешено. Можно нести портреты нескольких родственников одновременно.
- Можно ли участвовать с детьми?
Да, специальных возрастных ограничений нет.
Распечатать фото можно в любом копировальном центре, МФЦ или фотосалоне. Рекомендованный формат — А4 (20×30 см) или А3 (30×40 см). Желательно заламинировать, чтобы снимок не пострадал от дождя.
- Как участвовать из-за границы?
Онлайн-шествие доступно на 2026.polkrf.ru
для участников из любой страны. Очные шествия в рамках акции проходят более чем в 120 странах — ищите информацию в местных русскоязычных сообществах.
- Что взять с собой кроме портрета?
Рекомендуется надеть Георгиевскую ленточку и выбрать удобную обувь для длительной прогулки. Брать с собой не стоит: флаги и древки (кроме официальной символики акции), предметы с политической символикой, алкоголь и пиротехнику.
- Когда трансляция онлайн-шествия в моем часовом поясе?
Трансляция стартует 9 мая в 12:00 по местному времени и идет последовательно с востока на запад.
Часовой пояс
Города
Начало трансляции (мск)
МСК+9
Камчатка, Чукотка
03:00
МСК+8
Сахалин, Магадан
04:00
МСК+7
Владивосток, Хабаровск
05:00
МСК+6
Якутск
06:00
МСК+5
Иркутск, Улан-Удэ
07:00
МСК+4
Красноярск, Кемерово, Новосибирск
08:00
МСК+3
Омск
09:00
МСК+2
Екатеринбург, Уфа, Челябинск
10:00
МСК+1
Самара, Ижевск
11:00
МСК
Москва, Санкт-Петербург, Казань
12:00
МСК-1
Калининград
13:00