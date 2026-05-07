"Бессмертный полк" в Москве пройдет в онлайн-формате

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Москве в этом году пройдет онлайн, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Бессмертный полк" будет в ином формате, я бы сказал так: в электронном формате", — сказал он.
"Бессмертный полк" — акция памяти, приуроченная к значимым датам Великой Отечественной войны. Ежегодно участники во всех регионах страны проводят шествие с фотографиями родственников — воинов, тружеников тыла и всех, кто трудом и подвигом приближал общую Победу.
Впервые россияне вышли на улицы с портретами фронтовиков в 2007 году в Тюмени, затем это начинание подхватили другие регионы. В 2012-м году акция получила название "Бессмертный полк России".
Решение о времени и способе шествия 9 мая местные власти принимают самостоятельно.