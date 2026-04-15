Жительницу Петербурга задержали после публикации фото кулича и секс-игрушки в интернете

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Жительница Петербурга задержана после публикации в интернете фото кулича и секс-игрушки по уголовному делу об оскорблении чувств верующих, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

Ранее в СУСК по Ленобласти сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). По предварительным данным, жительница города Мурино Всеволожского района Ленинградской области (Мурино граничит с Санкт-Петербургом ) сделала фото, оскорбляющее религиозные чувства верующих, и разместила изображение в мессенджере, доступном неограниченному кругу пользователей интернета.

"Четырнадцатого апреля 2026 года в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана 20-летняя жительница города Санкт-Петербурга", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.