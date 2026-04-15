"Лос-Анджелес" проиграл "Ванкуверу" в матче НХЛ, Панарин отдал передачу

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" на выезде проиграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
15 апреля 2026 • начало в 05:00
Закончен в OT
09:21 • Elias Pettersson
(Кирилл Кудрявцев, Марко Росси)
20:52 • Джейк Дебраск
29:20 • Зив Буйум
62:58 • Джейк Дебраск
(Элиас Петтерссон, Tom Willander)
17:15 • Квинтон Байфилд
(Алекс Лаферьер, Тревор Мур)
21:04 • Адриан Кемпе
22:17 • Алекс Лаферьер
Встреча в Ванкувере завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Элиас Петтерссон (10-я минута), Джейк Дебраск (21, 63), Зив Буйум (30). У "Кингз" отличились Куинтон Байфилд (18), Адриан Кемпе (22) и Алекс Лаферье (23).
Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу. Всего в активе 34-летнего форварда, перешедшего в команду из "Нью-Йорк Рейнджерс" по ходу сезона, 77 матчей и 84 очка (28 голов + 56 передач) в сезоне.
"Лос-Анджелес" прервал серию из пяти побед и идет на четвертом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 90 очков. В заключительном матче регулярного чемпионата "Кингз" на выезде сыграют с "Калгари Флэймз", ранее команда гарантировала себе участие в плей-офф. "Ванкувер" (58) выиграл третий матч кряду и идет на последнем месте в таблице Тихоокеанского дивизиона, в заключительном матче "регулярки" "Кэнакс" в гостях встретятся с "Эдмонтоном".