Овечкин высказался о своем будущем в "Вашингтоне"
07:58 15.04.2026
Овечкин высказался о своем будущем в "Вашингтоне"

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после заключительного матча регулярного чемпионата сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выразил надежду на то, что это была не последняя игра для него в составе клуба.
В ночь на среду "Вашингтон" на выезде обыграл "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1. Овечкин отметился результативной передачей. "Столичные" не смогли выйти в плей-офф сезона-2025/26, который стал для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге.
"Я не знаю, что будет дальше. Болельщики, которые приехали сюда из округа Колумбия и других мест, чтобы посмотреть игру, - это здорово. Я слышу, как они подбадривают меня и кричат, чтобы я остался еще на год. Это проявление большого уважения и очень важно для меня. Спасибо за поддержку. Мы стараемся побеждать и завершить сезон на позитивной ноте. Надеюсь, это не последняя моя игра. Не знаю, как все сложится. Поживем - увидим", - приводит слова Овечкина сайт НХЛ.
По итогам регулярного сезона-2025/26 40-летний Овечкин стал лучшим снайпером команды. В 82 матчах чемпионата он забросил 32 шайбы. Россиянин провел 20-й сезон в НХЛ, в котором забросил минимум 30 шайб, и обновил рекорд лиги.
Ранее Овечкин заявил, что летом после окончания сезона примет решение о том, продолжит ли он карьеру. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
