Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
07:54 15.04.2026
Гол и две передачи Мичкова помогли "Филадельфии" обыграть "Монреаль"

Гол и две передачи Мичкова помогли "Филадельфии" обыграть "Монреаль" в матче НХЛ

© Фото : x.com/nhlflyersХоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
© Фото : x.com/nhlflyers
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" на своем льду обыграла "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
15 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Филадельфия
4 : 2
Монреаль
08:08 • Porter Martone
(Матвей Мичков, Оливер Бонк)
14:42 • Оливер Бонк
(Матвей Мичков, Hunter McDonald)
33:52 • Матвей Мичков
52:00 • Alex Bump
(Porter Martone)
26:50 • Брендан Галлахер
(Кайден Гуле, Александр Тексье)
39:49 • Джейк Эванс
(Арбер Зекай, Джо Велено)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Филадельфии завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0). В составе "Флайерз" отличились Портер Мартон (9-я минута), Оливер Бонк (15), российский форвард Матвей Мичков (34) и Алекс Бамп (53). У "Монреаля" шайбы забросили Брендан Галлахер (27) и Джейк Эванс (40).
Мичков также записал на свой счет две результативные передачи и был признан лучшим игроком встречи. 21-летний россиянин набрал 51 очко (20 голов + 31 передача) в 81 игре регулярного сезона НХЛ. Он стал четвертым снайпером и ассистентом клуба в чемпионате, а также разделил третье место в списке бомбардиров.
"Филадельфия" провела заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона. "Флайерз" располагаются на третьем месте в турнирной таблице Столичного дивизиона с 98 очками, клуб вышел в плей-офф, где в первом раунде проведет серию против "Питтсбург Пингвинз". "Монреаль" также сыграл последнюю игру в "регулярке" и примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, где в первом раунде встретится с "Тампа-Бэй Лайтнинг".
В другом матче дня "Миннесота Уайлд" на своем льду обыграла "Анахайм Дакс" со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Российский форвард "Уайлд" Данила Юров забросил шайбу и был признан второй звездой встречи, на гол ему ассистировал соотечественник Владимир Тарасенко.
Результаты остальных матчей:
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Не забил в пустые ворота, но победил. Каким был последний матч Овечкина
Вчера, 05:05
 
ХоккейСпортМатвей МичковБрендан ГаллахерДжейк ЭвансПиттсбург ПингвинзМонреаль КанадиенсФиладельфия ФлайерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    М. Андреева
    724
    566
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Уралмаш
    74
    99
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Е. Лис
    Э. Свитолина
    10
    66
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Спортинг
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Реал Мадрид
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала