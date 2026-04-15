Гол и две передачи Мичкова помогли "Филадельфии" обыграть "Монреаль"

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" на своем льду обыграла "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
15 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
08:08 • Porter Martone
(Матвей Мичков, Оливер Бонк)
14:42 • Оливер Бонк
(Матвей Мичков, Hunter McDonald)
33:52 • Матвей Мичков
52:00 • Alex Bump
(Porter Martone)
26:50 • Брендан Галлахер
39:49 • Джейк Эванс
(Арбер Зекай, Джо Велено)
Встреча в Филадельфии завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0). В составе "Флайерз" отличились Портер Мартон (9-я минута), Оливер Бонк (15), российский форвард Матвей Мичков (34) и Алекс Бамп (53). У "Монреаля" шайбы забросили Брендан Галлахер (27) и Джейк Эванс (40).
Мичков также записал на свой счет две результативные передачи и был признан лучшим игроком встречи. 21-летний россиянин набрал 51 очко (20 голов + 31 передача) в 81 игре регулярного сезона НХЛ. Он стал четвертым снайпером и ассистентом клуба в чемпионате, а также разделил третье место в списке бомбардиров.
"Филадельфия" провела заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона. "Флайерз" располагаются на третьем месте в турнирной таблице Столичного дивизиона с 98 очками, клуб вышел в плей-офф, где в первом раунде проведет серию против "Питтсбург Пингвинз". "Монреаль" также сыграл последнюю игру в "регулярке" и примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, где в первом раунде встретится с "Тампа-Бэй Лайтнинг".
В другом матче дня "Миннесота Уайлд" на своем льду обыграла "Анахайм Дакс" со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Российский форвард "Уайлд" Данила Юров забросил шайбу и был признан второй звездой встречи, на гол ему ассистировал соотечественник Владимир Тарасенко.
Результаты остальных матчей:
- "Нью-Йорк Айлендерс" - "Каролина Харрикейнз" - 1:2;
- "Бостон Брюинз" - "Нью-Джерси Девилз" - 4:0;
- "Калгари Флэймз" - "Колорадо Эвеланш" - 1:3;
- "Юта Маммот" - "Виннипег Джетс" - 5:3;
- "Сент-Луис Блюз" - "Питтсбург Пингвинз" - 7:5.