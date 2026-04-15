Матвиенко прибыла в Турцию с рабочим визитом
16:42 15.04.2026 (обновлено: 17:47 15.04.2026)
Матвиенко прибыла в Турцию с рабочим визитом

Матвиенко прибыла в Турцию для участия в ассамблее Межпарламентского союза

© Фото : Совет ФедерацииПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи в аэропорту Стамбула
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи в аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© Фото : Совет Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи в аэропорту Стамбула
СТАМБУЛ, 15 апр - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Турцию с рабочим визитом для участия в мероприятиях 152 Ассамблеи Межпарламентского союза, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочим визитом в Турецкую Республику для участия в открывающейся в Стамбуле 152-й Ассамблее Межпарламентского союза. Валентина Матвиенко выступит в рамках общей дискуссии пленарного заседания Ассамблеи, которая в этом году посвящена теме "Укрепление надежды, обеспечение мира и справедливости для будущих поколений", и проведет ряд двусторонних встреч", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что Матвиенко возглавляет российскую парламентскую делегацию. Там также отметили, что сенаторы примут участие в работе ряда постоянных комитетов МПС и рабочих групп, в тематических дискуссиях и заседаниях координирующих органов МПС, а также в Форуме женщин-парламентариев.
"В ее (делегации -ред.) составе – заместители председателя СФ Константин Косачев и Инна Святенко, первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Чижов, заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Мурат Хапсироков, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Артур Кохоев, депутаты Государственной Думы", - подчеркивается в сообщении.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко делает заявление для прессы по итогам встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем в Анкаре - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Россия не будет гибкой для всех, заявила Матвиенко
4 апреля, 04:49
 
ПолитикаТурцияМежпарламентский союзВалентина МатвиенкоСтамбулКонстантин КосачевИнна СвятенкоСовет Федерации РФ
 
 
