Что Матрона Московская говорила о судьбе России

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Матрона Московская — одна из самых почитаемых святых. Слепая из русской глубинки стала легендой еще при жизни. И сегодня ее слова о ближайших месяцах одновременно пугают и притягивают.
Что именно предрекла Матрона для России и почему это актуально именно в 2026 году?
"Крест или хлеб"
Святая Матрона Московская оставила после себя пророчества, которые напрямую касаются наших дней. По ее словам, человечеству предстоит сделать судьбоносный выбор. И выбирать придется между духовными ценностями и материальными благами. Символически старица назвала его так: "крест или хлеб".
Она предупреждала: чем меньше людей будут хранить веру, тем чаще станут случаться катастрофы. И если на Земле не останется праведников, это может привести к глобальной трагедии.
Еще Матрона говорила об усилении конфликтов между правителями разных стран. По ее словам, мир пробудет в состоянии неопределенности вплоть до наших дней. А 2026 год, согласно пророчеству, станет отправной точкой для многих судьбоносных перемен.
Старица искренне сострадала тем, кому придется жить в это непростое время, и предупреждала: ситуация будет становиться все хуже и хуже.
"Терпите"
Матрона говорила и о других потрясениях, которые миру предстоит пережить, и наставляла: "Много будет бед, но не ропщите". Эксперты говорят, что это предвестие и СВО, и антироссийских санкций. Разумеется, святая не говорила точных дат и названий, но суть ее речей, сказанных много десятилетий назад, со временем только прояснилась.
Подвижница предрекла гибель человечества, правда, не от пуль и снарядов. Говорила, что будет "война без войны". Возможно, она имела в виду нечто, что не считается войной в классическом смысле: кибератаки и цифровой хаос.
Святой Матроне Московской приписывают еще одно, не менее важное предсказание: "Колесо времени повернет на светлую дорогу". Толкователи видят в этом знак того, что за полосой испытаний наконец наступит эпоха возрождения и благоденствия. И Россию в этом новом пути поддержат новые союзники.
"Ждать осталось недолго, терпите, — призывала она. — Народ возродится на волне православия".
"После моей смерти таких, как я, не будет"
Святая Матрона Московская родилась в 1883 году в тульском селе Себино. Девочка была слепой с рождения. Ее родители уже подумывали отдать дочку в приют, но матери приснился удивительный сон: на ее руке сидит белая голубка, но без глаз. Домочадцы сочли это за добрый знак, и ребенка оставили в семье.
К восьми годам в ней открылся дар предвидения, а в тринадцать девушка уже исцеляла людей. После смерти отца в 1912 году Матрона перебралась в Москву. Еще при жизни ее стали почитать монахини Троице-Сергиевой лавры. И до самых последних дней жизни Матроны к ней шли люди — за советом, за помощью, за молитвой.
Верующая молится у иконы святой Матроны Московской
Кстати, свою собственную смерть старица предсказала за три дня. И оставила тем, кто приходил к ней, простое и твердое обещание: "После моей смерти таких, как я, не будет. А вы приходите на могилку, я там всегда буду. Я вам так же буду помогать и молиться за вас, как при жизни моей". Слово свое, как верят миллионы, она держит до сих пор.