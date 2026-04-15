Что Матрона Московская говорила о судьбе России

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Матрона Московская — одна из самых почитаемых святых. Слепая из русской глубинки стала легендой еще при жизни. И сегодня ее слова о ближайших месяцах одновременно пугают и притягивают.

Что именно предрекла Матрона для России и почему это актуально именно в 2026 году?

"Крест или хлеб"

Святая Матрона Московская оставила после себя пророчества, которые напрямую касаются наших дней. По ее словам, человечеству предстоит сделать судьбоносный выбор. И выбирать придется между духовными ценностями и материальными благами. Символически старица назвала его так: "крест или хлеб".

Она предупреждала: чем меньше людей будут хранить веру, тем чаще станут случаться катастрофы. И если на Земле не останется праведников, это может привести к глобальной трагедии.

Еще Матрона говорила об усилении конфликтов между правителями разных стран. По ее словам, мир пробудет в состоянии неопределенности вплоть до наших дней. А 2026 год, согласно пророчеству , станет отправной точкой для многих судьбоносных перемен.

Старица искренне сострадала тем, кому придется жить в это непростое время, и предупреждала: ситуация будет становиться все хуже и хуже.

"Терпите"

Матрона говорила и о других потрясениях, которые миру предстоит пережить, и наставляла : "Много будет бед, но не ропщите". Эксперты говорят, что это предвестие и СВО, и антироссийских санкций. Разумеется, святая не говорила точных дат и названий, но суть ее речей, сказанных много десятилетий назад, со временем только прояснилась.

Подвижница предрекла гибель человечества , правда, не от пуль и снарядов. Говорила, что будет "война без войны". Возможно, она имела в виду нечто, что не считается войной в классическом смысле: кибератаки и цифровой хаос.

Святой Матроне Московской приписывают еще одно, не менее важное предсказание : "Колесо времени повернет на светлую дорогу". Толкователи видят в этом знак того, что за полосой испытаний наконец наступит эпоха возрождения и благоденствия. И Россию в этом новом пути поддержат новые союзники.

"Ждать осталось недолго, терпите, — призывала она. — Народ возродится на волне православия".

"После моей смерти таких, как я, не будет"

Святая Матрона Московская родилась в 1883 году в тульском селе Себино. Девочка была слепой с рождения. Ее родители уже подумывали отдать дочку в приют, но матери приснился удивительный сон: на ее руке сидит белая голубка, но без глаз. Домочадцы сочли это за добрый знак, и ребенка оставили в семье.

К восьми годам в ней открылся дар предвидения , а в тринадцать девушка уже исцеляла людей. После смерти отца в 1912 году Матрона перебралась в Москву. Еще при жизни ее стали почитать монахини Троице-Сергиевой лавры. И до самых последних дней жизни Матроны к ней шли люди — за советом, за помощью, за молитвой.