"Без войны умрем". Страшное пророчество Матроны Московской на 2025 год
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВерующая молится у иконы Святой Матроны Московской
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Она видела судьбы людей и народов, предсказывала войны и падения империй, исцеляла безнадежно больных. Матрона Московская, слепая святая из русской глубинки, стала легендой еще при жизни. Ее слова о ближайших нескольких месяцах тревожат и манят: тяжелые времена, духовный перелом, новая надежда. Что ждет Россию и мир в ее пророчествах?
Почему Матроне верят
За свою жизнь Матрона оставила сотни предсказаний, многие из которых нашли подтверждение в истории. От падения монархии до великих потрясений XX века — ее пророчества сбывались, хотя современники нередко не могли разгадать их смысла. Масштаб ее прозрений охватывает десятилетия, от революционных бурь до событий наших дней.
- Смерть Сталина. В 1950-м она сказала: "Скоро уйдет тот, кто железом правит". 5 марта 1953-го Иосиф Сталин умер. Совпадение? Верующие скажут — нет.
- Перестройка и Михаил. "Будет Михаил, захочет добро сделать, да не сумеет", — предрекала она. Толкователи видят в этом Михаила Горбачева: перестройка 80-х обещала перемены, но привела к развалу СССР в 1991-м.
- Великая Отечественная. За пять лет до войны, в 1936-м, Матрона предупредила: "Скоро много народа погибнет, но Россия выстоит". 22 июня 1941-го нацисты напали, миллионы пали, но страна победила в 1945-м.
- Разорение храмов. "Будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать", — говорила она. После революции 1917-го тысячи церквей разрушили, священников казнили, вера ушла в подполье.
© РИА Новости / Дмитрий Чернов | Перейти в медиабанкПохороны секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина на Красной площади
Похороны секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина на Красной площади
Кто такая Матрона Московская
Матрона родилась в 1881 году в селе Себино Тульской губернии — слепая, с сомкнутыми веками. Родители хотела отдать ее в приют, но сон матери изменил все: белая голубка без глаз села ей на руку. Когда родилась слепая девочка, сон расценили как знак свыше. Девочку оставили.
Дар открылся рано. В 8 лет она начала исцелять больных, в 13 — предсказывать. Первое шокирующее видение: взяла птичье перо, ощипала и сказала: "Так будет с царем". В 1917-м Николай II потерял трон, а в 1918-м его расстреляли. В 18 лет ноги отказали, но дух окреп. "Скоро смута придет, храмы падут", — говорила она, и Гражданская война 1917–1922 подтвердила ее слова. Матрона Московская умерла 2 мая 1952 года в рабочем посёлке Сходня (Химкинский район, Московская область). Похоронена 4 мая на Даниловском кладбище Москвы.
Иконы Святой Матроны Московской
О чем просят блаженную Матрону
Ее мощи хранятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре по адресу: г.Москва, улица Таганская, д.58с1 (метро Пролетарская). С 1998 года, после их перенесения сюда, обитель стала центром ее почитания. Канонизированная в 1999-м, Матрона притягивает тысячи паломников из России и за ее пределами — от ближнего зарубежья до дальних стран.
Ее просят о многом:
- Исцеление. Слепота, паралич, тяжелые диагнозы — тысячи утверждают, что молитвы у мощей приносят облегчение там, где медицина бессильна.
- Семья. Женщины, столкнувшиеся с бесплодием, обращаются к ней за помощью. Истории о рождении детей после таких молитв звучат среди верующих.
Очереди к мощам не редеют даже в будни. Для тысяч Матрона остается не только святой, но и символом надежды в трудный час.
© Public domain Покровский монастырь в 1883 году
© Public domain
Покровский монастырь в 1883 году
Начало смуты
Матрона не указывала точных лет, но ее слова о "последних временах" находят отклик в событиях 2020-х. "Верующих будет мало, служить будет некому", — предсказывала она еще в прошлом веке. Пандемия 2020-го закрыла храмы по всему миру, заставив людей отойти от обрядов. Экономика пошатнулась: цепочки поставок рвались, цены росли, страны замкнулись в себе. "Много будет бед, но не ропщите", — наставляла она, словно предвидя, как человечество столкнется с невидимым врагом.
Монахиня в маске
Второй удар пришел позже. "Весь свет отвернется", — говорила Матрона, и в 2022-м Запад ввел санкции, отрезав Россию от привычных связей. Начало конфликта на Украине раскололо мир: одни отвернулись, другие заняли выжидающую позицию. "Будут гнать всех подряд, а потом побегут кто куда", — звучит ее пророчество, записанное близкими. Толкователи видят в этом эхо нынешней смуты: изоляция, разрыв, хаос, о котором она предупреждала.
Испытания перед поворотом
"Если народ утратит веру, бедствия не заставят себя ждать", — слова Матроны звучат как эхо. Экономические потрясения — цены растут, цепочки рвутся. Мир разделяется: одни держат крест, другие хватаются за хлеб. Россия в одиночестве, но не сломлена. "Прочие народы встанут перед выбором: крест или пища", — предрекала она. Исследователи трактуют это следующим образом: это время — проверка. Выдержим ли мы, пока колесо не повернется?
Прохожие на улице
Что впереди
Матрона оставила пророчества — не четкие инструкции, а намеки, которые ложатся на нашу реальность, как тень на дорогу. Ее слова, записанные теми, кто был рядом, распадаются на смыслы, каждый из которых волнует по-своему.
- "Без войны все умрете"
"Жертв много будет, все мертвые на земле будут лежать. Вечером все будет на земле, а утром восстанете — все уйдет в землю", — эта цитата, переданная ее близкими, звучит как раскат грома. Не война с оружием, а нечто иное. Духовный крах, когда старые ценности рушатся? Природный катаклизм, что сметет привычный мир? Или перерождение — конец одной эпохи и рождение другой? "Без войны война идет", — добавляла она, намекая на невидимую битву. Мир может пасть без единого выстрела, но встать обновленным.
- Свет после тьмы
"Колесо времени повернет на светлую дорогу", — обещала Матрона, и в этом ее слова несут надежду. "Союзники придут с Востока — не те, кто отвернулся, а те, кто разделит путь России". Китай, Индия, страны Азии — их тень уже видна на горизонте. "Ждать осталось недолго, терпите", — утешала она, словно зная, что после смуты наступит тишина. Стабильность не ворвется с фанфарами, а вырастет из выдержки и веры — так трактуют ее намеки те, кто изучает жизнь провидицы.
- Духовный вождь
"Народ возродится на волне православия", — говорила Матрона о фигуре, что сплотит людей в трудные времена. Не политик и не правитель, а человек веры, чья сила — в духовной простоте. "Когда все будет плохо, он придет", — утверждала она, намекая на момент, когда надежда будет слабеть. По мнению экспертов, ее слова указывают на того, кто поможет найти путь, — не через власть, а через возвращение к истокам.
Финальный штрих
Матрона оставила не точный календарь, а образы грядущего: испытания, переломы, надежда на подъем. "Терпите и не ропщите", — наставляла она. Ее предсказания — ориентир, где исход зависит от стойкости тех, кто их слышит.