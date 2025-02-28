https://ria.ru/20250228/matrona-2002191625.html

"Без войны умрем". Страшное пророчество Матроны Московской на 2025 год

Матрона Московская: о чем молиться, где мощи, кому помогает, пророчества святой

"Без войны умрем". Страшное пророчество Матроны Московской на 2025 год

Она видела судьбы людей и народов, предсказывала войны и падения империй, исцеляла безнадежно больных. Матрона Московская, слепая святая из русской глубинки,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Она видела судьбы людей и народов, предсказывала войны и падения империй, исцеляла безнадежно больных. Матрона Московская, слепая святая из русской глубинки, стала легендой еще при жизни. Ее слова о ближайших нескольких месяцах тревожат и манят: тяжелые времена, духовный перелом, новая надежда. Что ждет Россию и мир в ее пророчествах?Почему Матроне верятЗа свою жизнь Матрона оставила сотни предсказаний, многие из которых нашли подтверждение в истории. От падения монархии до великих потрясений XX века — ее пророчества сбывались, хотя современники нередко не могли разгадать их смысла. Масштаб ее прозрений охватывает десятилетия, от революционных бурь до событий наших дней.Кто такая Матрона МосковскаяМатрона родилась в 1881 году в селе Себино Тульской губернии — слепая, с сомкнутыми веками. Родители хотела отдать ее в приют, но сон матери изменил все: белая голубка без глаз села ей на руку. Когда родилась слепая девочка, сон расценили как знак свыше. Девочку оставили.Дар открылся рано. В 8 лет она начала исцелять больных, в 13 — предсказывать. Первое шокирующее видение: взяла птичье перо, ощипала и сказала: "Так будет с царем". В 1917-м Николай II потерял трон, а в 1918-м его расстреляли. В 18 лет ноги отказали, но дух окреп. "Скоро смута придет, храмы падут", — говорила она, и Гражданская война 1917–1922 подтвердила ее слова. Матрона Московская умерла 2 мая 1952 года в рабочем посёлке Сходня (Химкинский район, Московская область). Похоронена 4 мая на Даниловском кладбище Москвы.О чем просят блаженную МатронуЕе мощи хранятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре по адресу: г.Москва, улица Таганская, д.58с1 (метро Пролетарская). С 1998 года, после их перенесения сюда, обитель стала центром ее почитания. Канонизированная в 1999-м, Матрона притягивает тысячи паломников из России и за ее пределами — от ближнего зарубежья до дальних стран.Ее просят о многом:Очереди к мощам не редеют даже в будни. Для тысяч Матрона остается не только святой, но и символом надежды в трудный час.Начало смутыМатрона не указывала точных лет, но ее слова о "последних временах" находят отклик в событиях 2020-х. "Верующих будет мало, служить будет некому", — предсказывала она еще в прошлом веке. Пандемия 2020-го закрыла храмы по всему миру, заставив людей отойти от обрядов. Экономика пошатнулась: цепочки поставок рвались, цены росли, страны замкнулись в себе. "Много будет бед, но не ропщите", — наставляла она, словно предвидя, как человечество столкнется с невидимым врагом.Второй удар пришел позже. "Весь свет отвернется", — говорила Матрона, и в 2022-м Запад ввел санкции, отрезав Россию от привычных связей. Начало конфликта на Украине раскололо мир: одни отвернулись, другие заняли выжидающую позицию. "Будут гнать всех подряд, а потом побегут кто куда", — звучит ее пророчество, записанное близкими. Толкователи видят в этом эхо нынешней смуты: изоляция, разрыв, хаос, о котором она предупреждала.Испытания перед поворотом"Если народ утратит веру, бедствия не заставят себя ждать", — слова Матроны звучат как эхо. Экономические потрясения — цены растут, цепочки рвутся. Мир разделяется: одни держат крест, другие хватаются за хлеб. Россия в одиночестве, но не сломлена. "Прочие народы встанут перед выбором: крест или пища", — предрекала она. Исследователи трактуют это следующим образом: это время — проверка. Выдержим ли мы, пока колесо не повернется?Что впередиМатрона оставила пророчества — не четкие инструкции, а намеки, которые ложатся на нашу реальность, как тень на дорогу. Ее слова, записанные теми, кто был рядом, распадаются на смыслы, каждый из которых волнует по-своему.Финальный штрихМатрона оставила не точный календарь, а образы грядущего: испытания, переломы, надежда на подъем. "Терпите и не ропщите", — наставляла она. Ее предсказания — ориентир, где исход зависит от стойкости тех, кто их слышит.

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москва, россия, иосиф сталин (джугашвили), ссср, михаил горбачев