"Жертв много будет": пророчества Матроны Московской. Чего ждать дальше?

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Блаженная старица из тульского села предсказала революцию, войну, перестройку. Ее слова о будущем звучат как предостережение для нашего времени. Почему миллионы верят ее видениям и что она говорила о днях, в которые мы живем.

Слепая девочка, которая видела будущее

Село Себино Тульской губернии, 22 ноября 1881-го. Родилась Матрона Дмитриевна Никонова, девочка без глаз — веки сомкнуты наглухо. Семья бедная, прокормить еще одного ребенка тяжело. Родители решили отдать младенца в приют для калек. Матери приснился странный сон: белая птица без глаз села ей на ладонь. Это восприняли как знамение. Девочку оставили дома.

Вскоре начал проявляться дар. В 8 лет — первые исцеления. В 13 — первые пророчества. Взяла как-то птичье перо, ощипала его и произнесла: "Так будет с царем". 1917-й — Николай II отрекся от престола. 1918-й — расстрел царской семьи. В 18 лет у Матроны отказали ноги. Она больше никогда не встала, но ее духовная сила только крепла.

"Скоро смута придет, храмы падут", — повторяла она накануне революции. Гражданская война разорила страну. Церкви закрывали, священников казнили, вера ушла в подполье. Все сбылось.

Куда приходят за помощью

С 1998 года мощи Матроны покоятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре. Сегодня к раке приезжают тысячи паломников — из российских регионов, ближнего зарубежья, дальних стран.

О чем молятся? Чаще всего просят две вещи. Первое — исцеление от тяжелых болезней. Слепота, паралич, неизлечимые диагнозы — многие утверждают, что после молитв у мощей наступает облегчение там, где медицина оказалась бессильна. Второе — помощь в семейных делах. Женщины, годами не способные родить, обращаются к святой.

Сбывшиеся пророчества

"Будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать", — предупреждала старица задолго до революционных событий. После октября 1917-го началось массовое уничтожение религиозной жизни. Тысячи церквей разрушены, духовенство репрессировано, богослужения запрещены.

В 1936-м Матрона произносит слова, которые никто не может понять: "Скоро много народа погибнет, но Россия выстоит". Через пять лет, 22 июня 1941-го, началась война. Миллионы жертв. Четыре года кровопролития. Но в 1945-м — победа.

"Скоро уйдет тот, кто железом правит" — сказала она в 1950-м. Пятого марта 1953-го Иосиф Сталин умер.

"Будет Михаил, захочет добро сделать, да не сумеет", — пророчила Матрона. Толкователи связывают это с Михаилом Горбачевым. Перестройка конца 80-х обещала обновление, но привела к распаду Советского Союза в 1991-м.

Что о нашем времени?

Точных дат старица не называла. Но ее слова о "последних временах" накладываются на события последних лет с пугающей точностью.

"Верующих будет мало, служить будет некому", — говорила она в прошлом веке. 2020-й год: пандемия закрыла церкви по всему миру. Люди отошли от обрядов не по своей воле — их заставили обстоятельства.

"Весь свет отвернется", — предрекала Матрона. 2022 год: начало конфликта на Украине раскололо мир. Запад ввел санкции, отрезав Россию от привычных связей. Одни страны отвернулись, другие заняли выжидательную позицию.

Матрона не оставила пошаговых инструкций. Ее слова — намеки, которые каждое поколение трактует по-своему.

"Без войны все умрете"

"Жертв много будет, все мертвые на земле будут лежать. Вечером все будет на земле, а утром восстанете — все уйдет в землю", — эти слова, переданные близкими старицы, породили десятки трактовок.

Одни видят здесь катастрофу природного характера — землетрясение, наводнение, нечто, что сметет привычный мир за одну ночь. Другие говорят о духовной смерти: человечество погрязнет в грехах и потеряет себя, но потом переродится. Третьи указывают на невидимую войну — не с оружием, а с разрушением изнутри.

"Без войны война идет", — добавляла Матрона. Это может означать конфликт ценностей, идеологий, систем. Мир рушится не от бомб, а от собственных противоречий. Но после краха — возрождение.

Духовный лидер

"Народ возродится на волне православия", — говорила старица о человеке, который сплотит людей в трудные времена.

Не политик. Не военачальник. Человек веры, чья сила — в духовной простоте и искренности. "Когда все будет плохо, он придет", — утверждала она, намекая на момент максимального отчаяния.

Свет после тьмы

"Колесо времени повернет на светлую дорогу", — обещала старица. В этих словах — надежда.