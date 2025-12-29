Рейтинг@Mail.ru
"Жертв много будет": пророчества Матроны Московской. Чего ждать дальше?
"Жертв много будет": пророчества Матроны Московской. Чего ждать дальше?
Блаженная старица из тульского села предсказала революцию, войну, перестройку. Ее слова о будущем звучат как предостережение для нашего времени. Почему миллионы РИА Новости, 29.12.2025
"Жертв много будет": пророчества Матроны Московской. Чего ждать дальше?

Икона Матроны Московской
Икона Матроны Московской
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Икона Матроны Московской
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Блаженная старица из тульского села предсказала революцию, войну, перестройку. Ее слова о будущем звучат как предостережение для нашего времени. Почему миллионы верят ее видениям и что она говорила о днях, в которые мы живем.

Слепая девочка, которая видела будущее

Село Себино Тульской губернии, 22 ноября 1881-го. Родилась Матрона Дмитриевна Никонова, девочка без глаз — веки сомкнуты наглухо. Семья бедная, прокормить еще одного ребенка тяжело. Родители решили отдать младенца в приют для калек. Матери приснился странный сон: белая птица без глаз села ей на ладонь. Это восприняли как знамение. Девочку оставили дома.
Российский император Николай II с сыном Алексеем, последним официальным наследником престола, в Царском Селе
Российский император Николай II с сыном Алексеем, последним официальным наследником престола, в Царском Селе
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский император Николай II с сыном Алексеем, последним официальным наследником престола, в Царском Селе
Вскоре начал проявляться дар. В 8 лет — первые исцеления. В 13 — первые пророчества. Взяла как-то птичье перо, ощипала его и произнесла: "Так будет с царем". 1917-й — Николай II отрекся от престола. 1918-й — расстрел царской семьи. В 18 лет у Матроны отказали ноги. Она больше никогда не встала, но ее духовная сила только крепла.
"Скоро смута придет, храмы падут", — повторяла она накануне революции. Гражданская война разорила страну. Церкви закрывали, священников казнили, вера ушла в подполье. Все сбылось.

Куда приходят за помощью

С 1998 года мощи Матроны покоятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре. Сегодня к раке приезжают тысячи паломников — из российских регионов, ближнего зарубежья, дальних стран.
День канонизации и преставления святой праведной блаженной Матроны Московской
День канонизации и преставления святой праведной блаженной Матроны Московской
© Фото : Покровский ставропигиальный женский монастырь
День канонизации и преставления святой праведной блаженной Матроны Московской
О чем молятся? Чаще всего просят две вещи. Первое — исцеление от тяжелых болезней. Слепота, паралич, неизлечимые диагнозы — многие утверждают, что после молитв у мощей наступает облегчение там, где медицина оказалась бессильна. Второе — помощь в семейных делах. Женщины, годами не способные родить, обращаются к святой.

Сбывшиеся пророчества

"Будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать", — предупреждала старица задолго до революционных событий. После октября 1917-го началось массовое уничтожение религиозной жизни. Тысячи церквей разрушены, духовенство репрессировано, богослужения запрещены.
В 1936-м Матрона произносит слова, которые никто не может понять: "Скоро много народа погибнет, но Россия выстоит". Через пять лет, 22 июня 1941-го, началась война. Миллионы жертв. Четыре года кровопролития. Но в 1945-м — победа.
"Скоро уйдет тот, кто железом правит" — сказала она в 1950-м. Пятого марта 1953-го Иосиф Сталин умер.
"Будет Михаил, захочет добро сделать, да не сумеет", — пророчила Матрона. Толкователи связывают это с Михаилом Горбачевым. Перестройка конца 80-х обещала обновление, но привела к распаду Советского Союза в 1991-м.
Борис Ельцин и Михаил Горбачев
Борис Ельцин и Михаил Горбачев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Борис Ельцин и Михаил Горбачев

Что о нашем времени?

Точных дат старица не называла. Но ее слова о "последних временах" накладываются на события последних лет с пугающей точностью.
"Верующих будет мало, служить будет некому", — говорила она в прошлом веке. 2020-й год: пандемия закрыла церкви по всему миру. Люди отошли от обрядов не по своей воле — их заставили обстоятельства.
"Весь свет отвернется", — предрекала Матрона. 2022 год: начало конфликта на Украине раскололо мир. Запад ввел санкции, отрезав Россию от привычных связей. Одни страны отвернулись, другие заняли выжидательную позицию.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед началом работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед началом работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед началом работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине
Матрона не оставила пошаговых инструкций. Ее слова — намеки, которые каждое поколение трактует по-своему.

"Без войны все умрете"

"Жертв много будет, все мертвые на земле будут лежать. Вечером все будет на земле, а утром восстанете — все уйдет в землю", — эти слова, переданные близкими старицы, породили десятки трактовок.
Одни видят здесь катастрофу природного характера — землетрясение, наводнение, нечто, что сметет привычный мир за одну ночь. Другие говорят о духовной смерти: человечество погрязнет в грехах и потеряет себя, но потом переродится. Третьи указывают на невидимую войну — не с оружием, а с разрушением изнутри.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
"Без войны война идет", — добавляла Матрона. Это может означать конфликт ценностей, идеологий, систем. Мир рушится не от бомб, а от собственных противоречий. Но после краха — возрождение.

Духовный лидер

"Народ возродится на волне православия", — говорила старица о человеке, который сплотит людей в трудные времена.
Не политик. Не военачальник. Человек веры, чья сила — в духовной простоте и искренности. "Когда все будет плохо, он придет", — утверждала она, намекая на момент максимального отчаяния.

Свет после тьмы

"Колесо времени повернет на светлую дорогу", — обещала старица. В этих словах — надежда.
"Ждать осталось недолго, терпите", — утешала Матрона тех, кто приходил к ней в отчаянии. Стабильность придет не мгновенно, но постепенно — как награда за выдержку и веру.
 
 
 
