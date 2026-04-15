Вернется в Россию или останется в Америке? Какое решение примет Овечкин

"Вашингтон Кэпиталз" досрочно и бесславно завершил сезон-2025/26 Национальной хоккейной лиги, так и не сумев пробиться в плей-офф. Для "столичных" этот год — особенный. Возможно, он стал последним, когда в свитере "Вашингтона" сыграл до сих пор бессменый лидер команды Александр Овечкин.

Лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ провел свой 21-й сезон в НХЛ. Он же — последний по условиям текущего контракта российского нападающего с "Кэпиталз". В июле Овечкин выйдет на рынок свободных агентов. Летом же Александр Михайлович примет решение: подписать новое соглашение с клубом, который в 2004 году выбрал его под первым общим номером драфта и в котором он стал главным лицом всей франшизы, или завершить карьеру в НХЛ.

За 21 год, проведенный в сильнейшей лиге мира, Овечкин добился всего:

выиграл Кубок Стэнли;

завоевал множество индивидуальных наград: "Колдер Трофи", "Арт Росс Трофи", "Конн Смайт Трофи", приз Марка Мессье, "Харт Трофи" (3 раза), "Тед Линдсей Эворд" (3 раза), "Морис Ришар Трофи" (9 раз);

установил вечный рекорд по голам в чемпионатах НХЛ (929 шайб);

стал первым и единственным игроком в истории, забросившим за карьеру 900 шайб в "регулярках" НХЛ;

стал вторым после Уэйна Гретцки игроком в истории, достигшим и преодолевшим отметку в 1000 голов в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф;

покорил и установил бесчисленное множество самых разных рекордов;

стал настоящим идолом и иконой мирового хоккея и примером для многих поколений.

Статистика Александра Овечкина по итогам 21 сезона в НХЛ осталась следующей:

1687 очков, 929 голов и 758 передач в 1573 матчах в "регулярках";

147 очков, 77 голов и 70 передач в 161 матче в плей-офф.

За свою великую и невероятную карьеру и могучий вклад в историю хоккея Александр Михайлович целиком и полностью заслужил сам принять решение о своем карьерном будущем, которое все мы обязаны уважать. Но какие варианты имеются у прославленного российского хоккеиста?

Завершение карьеры

Этот путь стал бы наиболее очевидным и объяснимым. Овечкин в своей карьере добился практически всего. Незакрытым гештальтом для Александра Михайловича так и осталась олимпийская медаль, но в реализации мечты стать чемпионом Игр и исправиться за неудачи в Турине, Ванкувере и Сочи Ови — как и многие другие звездные российские хоккеисты — не достиг успеха во многом не по своей вине и воле. Из-за решения НХЛ Овечкин вместе с остальными игроками лиги пропустил две Олимпиады, а еще на одни Игры его вместе с остальными россиянами не допустили МОК и IIHF, которые руководствуются политическими мотивами.

В остальном — какова должна быть мотивация для Овечкина остаться в НХЛ минимум на сезон? Всем известно, насколько особенными являются для лидера "Кэпиталз" игры в плей-офф, но его всегда мотивировала именно борьба за Кубок Стэнли. "Вашингтон" же в своем нынешнем виде и близко не является претендентом на чемпионский титул. Участие в плей-офф просто для участия — этот не тот подход, который близок Овечкину.

К тому же многие зря закрывают глаза на возраст Александра Михайловича, которому в сентябре исполнится 41 год. Во-первых, это касается его здоровья. Да, Овечкин — русский богатырь с уникальной физиологией. За всю свою огромную карьеру он получил лишь одну действительно серьезную травму. С момента дебюта в НХЛ россиянин пропустил всего лишь 76 матчей, из которых по причине проблем со здоровьем только около 50. Овечкин физически сильный игрок, его мощь ощутил на себе каждый оппонент, попавший под силовой прием капитана "Вашингтона". Но таких силовых приемов Овечкин лишь в НХЛ (с учетом плей-офф) за всю карьеру провел свыше четырех тысяч. С возрастом эти хиты так или иначе дают о себе знать. Да и среднее количество силовых приемов Овечкина за матч с каждым из последних сезонов стабильно уменьшалось. Игровое время — тоже.

Хоккейная общественность привыкла видеть Александра Михайловича роботом, машиной по забиванию голов и установлению рекордов. Но он все еще человек, чьи ресурсы не являются бесконечными. Капитан "Вашингтона" не раз признавался, что высокие физические нагрузки ему все сложнее переносить, что у него нет тех сил и скорости, чтобы полноценно соперничать с другими звездами лиги. Овечкин уже добился всего: и для себя, и для болельщиков, которые с каждым новым матчем ждали от лучшего голеадора всех времен все новых и новых достижений. Прославленный нападающий полностью заслужил уйти на отдых и жить в свое удовольствие.

Во-вторых, для Овечкина семья это не пустой звук. Александр Михайлович всегда очень трепетно относился ко всему, что связано с его родными и близкими. Сейчас у прославленного хоккеиста буквально на глазах растут два сына. Обоим с каждым годом нужно все больше отцовского внимания и влияния, и Овечкин не заинтересован в том, чтобы выбирать между детьми и карьерой.

Новый контракт

В то же время 40-летний Овечкин любит хоккей и все то, что окружает эту прекрасную игру, настолько сильно, что многим стоило бы взять с россиянина пример в плане отношения к данному виду спорта. Несмотря на возраст, Александр Михайлович до сих пор излучает неимоверный детский восторг от игры, от голов, от побед.

« "Я не знаю, что будет дальше. Я слышу, как болельщики подбадривают меня и кричат, чтобы я остался еще на год. Это проявление большого уважения и очень важно для меня. Спасибо за поддержку. Мы стараемся побеждать и завершить сезон на позитивной ноте. Надеюсь, это не последняя моя игра. Не знаю, как все сложится. Поживем — увидим", — высказался Овечкин после своего, возможно, последнего матча в НХЛ.

Одно только желание фанатов хотя бы еще сезон увидеть кумира в деле вполне может побудить россиянина все-таки подписать новый контракт с "Вашингтоном". Это соглашение может быть оформлено по особым условиям для ветерана НХЛ, которые дадут клубу гораздо больше маневра под потолком зарплат (в следующем сезоне он составит 104 миллиона долларов).

Одного сезона Овечкину с головой хватит, чтобы, например, стать абсолютно лучшим снайпером в истории НХЛ: по голам в лиге с учетом игр в плей-офф Александр Михайлович отстает от Уэйна Гретцки (1016 голов) всего лишь на десять шайб. 11 голов — и Овечкин побьет и этот снайперский рекорд. А если контракт на два сезона? То в таком случае можно замахнуться и на отметку в 1000 шайб в "регулярках" НХЛ, что все еще выглядит недостижимой вершиной.

Наконец, многое будет зависеть от трансферной кампании "Кэпиталз". Если руководство "Вашингтона" успешно поработает на драфте и на рынке свободных агентов, а также проведет качественные обмены и действительно усилит состав, сделает его боеспособным, то наличие Овечкина в этой команде позволит ей рассчитывать на высокие места. Напомним, в свои 40 лет Александр Михайлович при всех нюансах своей игры стал лучшим снайпером и бомбардиром "Кэпс" по итогам сезона-2025/26.

Возвращение в Россию

Завершение карьеры в родном для Александра Овечкина московском "Динамо" выглядит идеальным сценарием. Если этим летом российский форвард так и не найдет для себя аргументов задержаться в НХЛ, то вся хоккейная публика его родной и любимой страны хотела бы увидеть его на площадках России. Даже сам Ови неоднократно говорил о желании сыграть за "бело-голубых" перед тем, как повесить свои коньки на гвоздь.

Возвращение Овечкина в Россию заметно повысило бы популярность хоккея в стране и рейтинги КХЛ, которые и так из года в год стабильно растут. Внимание всего мира к нашей лиге станет ощутимым, если лучший голеадор всех времен снова наденет динамовский свитер. Да, столичный клуб сейчас переживает тяжелые и смутные времена, в это межсезонье организацию ждет глобальная перестройка и переход на новый курс на омоложение состава. Овечкин под такую концепцию может не попасть, да и места под потолком зарплат у "бело-голубых" очень мало, чтобы и состав укомплектовать, и Ови в него вписать.

Но ведь Александр Михайлович может быть включен не на весь полноценный сезон КХЛ. Российский ветеран ранее отмечал нежелание испытывать себя так же, как это делает неугомонный Яромир Ягр. Однако ничто не мешает ему и "Динамо" подписать особенный контракт условно на несколько матчей, сыграть в них и со спокойной душой завершить карьеру, дописав славную историю с красивым концом. Нет никаких сомнений — КХЛ сделает все, чтобы зарегистрировать такой контракт.

Новый клуб в НХЛ

Среди рассмотренных вариантов выступление Александра Овечкина за любую другую команду НХЛ, кроме "Вашингтона", выглядит не просто маловероятным, а чем-то из раздела фантастики. Представить российского снайпера не в свитере "Кэпиталз", а какой-либо иной организации лиги, в здравом уме невозможно.

Наверное, даже не каждый искусственный интеллект справится с такой задачей. Но кто-нибудь раньше думал, что Уэйн Гретцки покинет "Эдмонтон Ойлерз" и будет обменян в "Лос-Анджелес Кингз"? Представлял ли себе кто-нибудь выступление Сергея Федорова где-нибудь за пределами Детройта? Предполагал ли кто-нибудь обмен Брэда Маршанда из "Бостона Брюинз" и того же Джона Карлсона из "Кэпиталз" или уход Стивена Стэмкоса из "Тампа-Бэй Лайтнинг"? На протяжении многих лет подобные истории даже не рассматривались в теории, но они все же произошли. По тому же принципу нельзя исключать тот ничтожный процент вероятности перехода Овечкина в другой клуб НХЛ.

В июле Александр Михайлович окажется в числе неограниченно свободных агентов. И если его любимый "Вашингтон" только вступает в новую эру, снова переходит в перестройку с прицелом на молодых игроков системы и не планирует попасть в число претендентов на чемпионский титул в сезоне-2026/27, то в НХЛ без проблем найдется другой клуб, чьи шансы побороться за Кубок Стэнли оцениваются во много раз выше. "Кэпиталз" показали, что Александра Михайловича можно эффективно задействовать избирательно — при игре в зоне атаки и в большинстве, — и свои 30+ шайб за сезон россиянин забросит. При наличии более классных партнеров по команде Овечкин сможет претендовать и на все 50 голов, что показала историческая регулярка-2024/25. У такого мастера, как Ови, несмотря на его возраст, имеется множество навыков, которые могут помочь команде, претендующей на чемпионство.

А что? А вдруг?