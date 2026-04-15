Овечкин стал лучшим снайпером "Вашингтона" по итогам сезона - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
04:48 15.04.2026
Овечкин стал лучшим снайпером "Вашингтона" по итогам сезона

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал лучшим снайпером команды по итогам регулярного сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В 82 матчах чемпионата Овечкин забросил 32 шайбы и на два гола опередил канадского форварда Тома Уилсона. 40-летний россиянин провел 20-й сезон в НХЛ, в которых забросил минимум по 30 шайб, и обновил рекорд лиги. Вместе с Уилсоном капитан "Вашингтона" разделил звание лучшего бомбардира "Кэпиталз" по итогам чемпионата. Оба форварда набрали по 64 очка. "Столичные" в 82 матчах чемпионата набрали 95 очков и не смогли попасть в плей-офф.
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" победить в последнем матче сезона
