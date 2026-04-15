Передача Овечкина помогла "Вашингтону" победить в последнем матче сезона

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
20:27 • Бун Дженнер
30:46 • Энтони Бовилье
55:53 • Якоб Чичрун
Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Энтони Бовиллье (31-я минута) и Джейкоб Чикран (56). У "Коламбуса" отличился Бун Дженнер (21).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут и 48 секунд игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил один силовой прием, отметился голевой передачей и был признан третьей звездой встречи. Овечкин сыграл во всех 82 матчах сезона-2025/26 НХЛ. В завершившемся для "Кэпиталз" чемпионате 40-летний россиянин набрал 64 очка (32 гола и 32 передачи). Сезон-2025/26 стал для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру.
Нападающий "Вашингтона" Иван Мирошниченко применил один силовой прием. Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко четыре раза бросил в створ ворот. Защитник "Блю Джекетс" Иван Проворов также нанес четыре броска в створ и заблокировал один бросок.
"Вашингтон" по итогам регулярного чемпионата набрал 95 очков. "Кэпиталз" впервые за последние три сезона не сыграют в плей-офф НХЛ.