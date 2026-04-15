Передача Овечкина помогла "Вашингтону" победить в последнем матче сезона

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут и 48 секунд игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил один силовой прием, отметился голевой передачей и был признан третьей звездой встречи. Овечкин сыграл во всех 82 матчах сезона-2025/26 НХЛ. В завершившемся для "Кэпиталз" чемпионате 40-летний россиянин набрал 64 очка (32 гола и 32 передачи). Сезон-2025/26 стал для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру.