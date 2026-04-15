Передача Овечкина помогла "Вашингтону" победить в последнем матче сезона - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
04:33 15.04.2026
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" победить в последнем матче сезона

Пас Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Коламбус" в последнем матче сезона НХЛ

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
15 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Коламбус
1 : 2
Вашингтон
20:27 • Бун Дженнер
(Мэйсон Марчмент, Дантон Хейнен)
30:46 • Энтони Бовилье
(Тревор ван Римсдайк)
55:53 • Якоб Чичрун
(Том Уилсон, Александр Овечкин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Энтони Бовиллье (31-я минута) и Джейкоб Чикран (56). У "Коламбуса" отличился Бун Дженнер (21).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут и 48 секунд игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил один силовой прием, отметился голевой передачей и был признан третьей звездой встречи. Овечкин сыграл во всех 82 матчах сезона-2025/26 НХЛ. В завершившемся для "Кэпиталз" чемпионате 40-летний россиянин набрал 64 очка (32 гола и 32 передачи). Сезон-2025/26 стал для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру.
Нападающий "Вашингтона" Иван Мирошниченко применил один силовой прием. Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко четыре раза бросил в створ ворот. Защитник "Блю Джекетс" Иван Проворов также нанес четыре броска в створ и заблокировал один бросок.
"Вашингтон" по итогам регулярного чемпионата набрал 95 очков. "Кэпиталз" впервые за последние три сезона не сыграют в плей-офф НХЛ.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Овечкин вошел в историю, сыграв во всех матчах сезона НХЛ
Вчера, 02:12
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю ДжекетсАлександр ОвечкинКирилл МарченкоИван ПроворовИван Мирошниченко
 
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    М. Андреева
    724
    566
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Уралмаш
    74
    99
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Е. Лис
    Э. Свитолина
    10
    66
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Спортинг
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Реал Мадрид
    4
    3
Перейти ко всем результатам
