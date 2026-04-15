Не забил в пустые ворота, но победил. Каким был последний матч Овечкина

"Вашингтон" обыграл "Коламбус" в заключительном матче чемпионата НХЛ. Для Александра Овечкина эта игра стала, возможно, последней в карьере в Северной Америке.

Клуб Овечкина не попал в плей-офф

Минувшие выходные получились очень эмоциональными как для всего мирового хоккея в целом, так и для "Вашингтон Кэпиталз" и Александра Овечкина в частности. В субботу и воскресенье "Вашингтон" дважды подряд сыграл со своим непримиримым соперником "Питтсбург Пингвинз" и одержал две победы. Оба матча были поистине особенными, а вторая встреча, которая состоялась в столице США, и вовсе уникальной.

В этих играх было все. В первую очередь — признание и благодарность в отношении Овечкина. Прославленному российскому хоккеисту аплодировали полные трибуны арены в Питтсбурге и пели песни болельщики на домашней арене "Кэпиталз" в Вашингтоне. Фанаты "столичных" от раза к разу заряжали "Еще один год! Еще один год!" и призывали своего капитана остаться в НХЛ на следующий сезон. Сам Овечкин, еще не принявший решение о своем карьерном будущем, в ответ на мольбу фанатов заявил: "Я подумаю об этом". Повод думать о том, что Александр Михайлович поиграет за "Вашингтон" еще один сезон, россиянин дал необычным жестом после домашнего матча с "Питтсбургом", когда он отказался от церемонии рукопожатия с игроками "Пингвинз" и попросил тех отправиться в раздевалку.

© Geoff Burke Александр Овечкин © Geoff Burke Александр Овечкин

Во-вторых, благодаря добытым победам "Вашингтон" приступил к подготовке к заключительному матчу регулярного чемпионата с хорошим настроением и надеждой на то, что борьба за плей-офф еще продолжается. Так и было до тех пор, пока игроки и тренеры "Кэпс" не проснулись утром в Коламбусе и не увидели результат прошедшего накануне вечером матча "Филадельфия Флайерз" — "Каролина Харрикейнз".

К сожалению для "столичных", "Филадельфия" эту встречу выиграла (3:2 Б) и отвоевала последнюю от Восточной конференции путевку в плей-офф, оторвавшись от "Вашингтона" на недосягаемое для конкурентов расстояние. "Кэпиталз" не попали в плей-офф впервые за последние три сезона и пятый раз в эпоху Овечкина. В этом провале столичная команда может винить только сама себя: за ужасно долгий спад зимой, за отвратительную игру в большинстве, за позорные поражения в недавних играх с "Нью-Джерси Девилз" (3:7) и "Нью-Йорк Рейнджерс" (1:8) — командами, которые еще в январе формально "забили" на сезон и прекратили борьбу за плей-офф.

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин © Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин

В итоге сегодняшний матч между "Вашингтоном" и "Блю Джекетс" в столице штата Огайо не имел никакого турнирного значения, но все равно остался особенным. Возможно, эта игра стала последней для Александра Овечкина в его карьере в НХЛ. Если Александр Михайлович грядущим летом действительно примет решение о завершении своего легендарного и выдающегося пути по Северной Америке, то будет свой символизм в том, что последним соперником Ови в НХЛ стал "Коламбус".

Именно во встрече с "Блю Джекетс" российский рекордсмен дебютировал в сильнейшей лиге мира более 20 лет. Тогда, 5 октября 2005 года, юный Овечкин, выбранный годом ранее "Вашингтоном" под общим первым номером драфта, поразил всех с первой же своей смены и оформил победный дубль в домашней игре с "мундирами". Именно против "Коламбуса" россиянин может провести свой последний матч в НХЛ и закольцевать великую историю.

« "Неужели это конец? За последние несколько лет "Кэпс" попрощались с такими ключевыми игроками франшизы, как Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши и Джон Карлсон, но ничто не сравнится с потенциальным завершением карьеры Алекса Овечкина. Лучший снайпер лиги за всю историю не сделал никаких точных заявлений о том, станет ли его 21-й сезон в НХЛ последним. Но есть вероятность, что именно этот матч станет последним. Если это так, то символично, что он состоится против "Коламбуса" — команды, в игре с которой он начал свою карьеру, забив два гола в своем дебютном матче в 2005 году. Одна из причин, по которой трудно поверить в уход Овечкина, заключается в том, что он продолжает оставаться результативным игроком: в свои 40 лет он сыграл во всех матчах чемпионата и лидирует в "Кэпс" по голам и набранным очкам", — отметила пресс-служба "Блю Джекетс" в тексте-анонсе к матчу с "Вашингтоном".

© Фото : x.com/capitalspr Александр Овечкин © Фото : x.com/capitalspr Александр Овечкин

Овечкин увез с площадки победу

В теории российский ветеран мог взять себе выходной в связи с потерей турнирной мотивации, но Александр Михайлович слишком голоден до хоккея, чтобы так легко отказываться играть. Выйдя сегодня на лед арены в Коламбусе, Овечкин провел 82-й матч в сезоне. За всю "регулярку" россиянин не пропустил ни одной игры.

С учетом того, что лидер "Кэпиталз" в принципе по ходу своей карьеры крайне редко пропускал матчи, довольно примечательно, что он лишь пятый раз в карьере отыграл все 82 матча чемпионата и шестой — если брать в расчет пострадавший из-за локаута сезон-2012/13, состоявший лишь из 48 игр, — когда принял участие во всех матчах регулярного сезона НХЛ. Овечкин также стал пятым игроком в истории НХЛ, кто принял участие во всех 82 матчах регулярного сезона лиги среди игроков в возрасте 40 лет и старше. Ранее это достижение покорили Яромир Ягр (дважды — в сезонах-2013/14 и -2016/17), Дэйв Андрейчук (сезон-2003/04), Никлас Лидстрем (сезон-2010/11) и Теему Селянне (сезон-2011/12).

« "Мы уже говорили о его выносливости на протяжении всей его карьеры. Когда все сказано и сделано, и вы анализируете то, как ему удалось добиться таких успехов в качестве голеадора и игрока НХЛ, то это играет важную роль. Долголетие, выносливость и способность стабильно выходить на лед в каждом матче — именно поэтому он смог установить рекорд по количеству заброшенных шайб и демонстрировать такую ​​стабильность на протяжении стольких лет", — восхитился Овечкиным главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери.

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин © Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин

Сам по себе матч ничем не отличался от совершенно обычной игры регулярного чемпионата. Обе команды будто мысленно переместились в ноябрь-декабрь месяц, представив, что на текущий момент абсолютно ничего не решается и что впереди полно работы.

Фактически в этой игре действительно ничего не решалось. "Коламбус" в ранге хозяина площадки владел некоторой инициативой: больше атаковал, чаще бросал, создал больше по-настоящему качественных моментов, которые могли бы привести к голу. Именно "Блю Джекетс" открыли счет. В самом начале второго периода Мэйсон Марчмент прорвался в чужую зону и откатил шайбу в центр, где снаряд подхватил Бун Дженнер, поразивший ворота Клэя Стивенсона резким броском.

При этом по своей структуре игра была, скорее, равной. "Вашингтон", пропустив, чуть прибавил в активных действиях и довольно оперативно восстановил равновесие в счете. В середине матча гости подловили "Коламбус" на позиционной ошибке и организовали быстрый контрвыпад с участием Тревора ван Римсдайка, который одной передачей через центр разрезал всю оборону "мундиров" и вывел Энтони Бовиллье один на один с вратарем хозяев площадки. Этот своеобразный буллит привел к голу.

В третьем периоде "Кэпиталз" — видимо, осознавая, что эта 20-минутка может стать последней в карьере Овечина, — завладели иницативой и сделали все, чтобы добыть победу в таком матче. Особенно старался и сам Александр Михайлович, который создавал моменты и при равных составах, и в формате "5 на 4". Именно в большинстве "Вашингтон" с Овечкиным оформил победный гол. Сам россиянин, правда, из отличной позиции пробить голкипера "Коламбуса" не смог, зато выступил одним из ассистентов в эпизоде с голом Джейкоба Чикрана. В концовке матча Овечкин уже выходил практически через смену и даже имел шанс отличиться, но не попал по пустым воротам.

Несмотря на отсутствие заброшенных шайб в своем, возможно, последнем матче в карьере в НХЛ, Овечкин излучал огромную радость от победы, которую одержала его команда. Под громогласные заряды "Ови! Ови! Ови!" и "Еще один год! Еще один год!" российский рекордсмен, помахав трибунам, быстро отправился в раздевалку и, возможно, навсегда покинул лед Национальной хоккейной лиги.

82 матча, 64 очка, 32 гола — такова итоговая статистика Александра Овечкина в завершившемся для "Вашингтона" регулярном сезоне. 40-летний россиянин вновь стал лучшим снайпером команды и вместе с Томом Уилсоном разделил звание лучшего бомбардира "Кэпс". В своем возрасте Ови все еще делает результат и идет среди лучших. Может, действительно нужен еще один год?