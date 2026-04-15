02:12 15.04.2026
Овечкин вошел в историю, сыграв во всех матчах сезона НХЛ

Овечкин стал пятым игроком, который провел все 82 матча в сезоне НХЛ в 40 лет

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сыграл во всех 82 матчах в рамках текущего регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
15 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Коламбус
1 : 2
Вашингтон
20:27 • Бун Дженнер
(Мэйсон Марчмент, Дантон Хейнен)
30:46 • Энтони Бовилье
(Тревор ван Римсдайк)
55:53 • Якоб Чичрун
(Том Уилсон, Александр Овечкин)
"Вашингтон" гостит у "Коламбус Блю Джекетс" в матче чемпионата. Для "Кэпиталз" эта игра стала заключительной в сезоне-2025/26. Овечкин принимает участие во встрече. Россиянин сыграл во всех 82 матчах в "регулярке" текущего сезона.
Овечкин стал пятым игроком в истории НХЛ, кто принял участие во всех 82 матчах регулярного сезона лиги среди игроков в возрасте 40 лет и старше. До российского нападающего "Кэпиталз" это достижение покорили Яромир Ягр (дважды — в сезонах-2013/14 и -2016/17), Дэйв Андрейчук (сезон-2003/04), Никлас Лидстрем (сезон-2010/11) и Теему Селянне (сезон-2011/12).
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
"Еще один год!" Овечкин сыграл последний матч в Вашингтоне? Или нет?
