Фетисов рассказал, что помогло Овечкину повторить рекорд НХЛ - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
10:55 15.04.2026 (обновлено: 12:18 15.04.2026)
Фетисов: Овечкин повторил рекорд НХЛ за счет генетики, опыта и любви к хоккею

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Российский форвард команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил рекордное достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за счет генетических данных, огромного опыта, желания добиваться поставленной цели и любви к своему делу, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Овечкин стал пятым игроком в истории НХЛ, кто принял участие во всех 82 матчах регулярного сезона среди игроков в возрасте 40 лет и старше. До россиянина этот рубеж покорили чех Яромир Ягр (в сезонах-2013/14 и 2016/17), канадец Дэйв Андрейчук (сезон-2003/04), швед Никлас Лидстрем (сезон-2010/11) и финн Теему Селянне (сезон-2011/12).
"Саша сыграл все 82 матча и повторил рекорд НХЛ. Он молодец и достиг этого рубежа за счет правильного отношения к себе, прежде всего. Я играл до 40 лет и понимаю, чего это стоит. Не так все просто, ведь с каждым годом все сложнее поддерживать форму на прежнем уровне. Надо любить свое дело. У Саши есть опыт, есть генетика и, самое главное, желание. Если у тебя есть желание, то все возможно", - сказал Фетисов.
"Сильный характер должен быть всегда, важны и психология, и правильное восстановление после игр, и грамотная подготовка к матчам. Понятно, что усталость у всех накапливается, но профессиональный хоккей формируется таким образом, что ты свои лучшие игры должен проводить в конце сезона. И желательно в седьмой игре финала Кубка Стэнли. Хоккеисты к этому привыкают, правильно распределяют свои силы и готовятся к самым важным играм сезона", - добавил собеседник агентства.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее Овечкин заявил, что летом после окончания сезона примет решение, продолжит ли он карьеру в НХЛ. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). "Вашингтон" по итогам регулярного чемпионата НХЛ не смог выйти в плей-офф.
