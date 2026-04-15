Есипенко занял последнее место на турнире претендентов
19:46 15.04.2026 (обновлено: 20:07 15.04.2026)
Есипенко занял последнее место на турнире претендентов

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко проиграл американцу Фабиано Каруане в 14-м, заключительном раунде турнира претендентов на мировую шахматную корону, прошедшего в Пафосе (Кипр).
Встреча завершилась на 40-м ходу, россиянин играл белыми фигурами.
Результаты других партий:
Жавохир Синдаров (Узбекистан) - Вэй И (Китай) - 0,5:0,5
Маттиас Блюбаум (Германия) - Аниш Гири (Нидерланды) - 0:1;
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) - Хикару Накамура (США) - 0,5:0,5.
Есипенко завершил турнир на восьмом месте с 4,5 очка. Синдаров ранее досрочно стал победителем соревнований (10 очков), далее расположились Гири (8,5), Каруна (7,5), Вэй И, (7), Накамура (6,5), Блюбаум и Прагнанандха (по 6).
Соревнования с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира прошли на Кипре в два круга. Действующим чемпионом мира является индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу. Матч за шахматную корону пройдет в 2026 году. Точные дата и место будут объявлены позднее.
