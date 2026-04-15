Есипенко занял последнее место на турнире претендентов

Есипенко завершил турнир на восьмом месте с 4,5 очка. Синдаров ранее досрочно стал победителем соревнований (10 очков), далее расположились Гири (8,5), Каруна (7,5), Вэй И, (7), Накамура (6,5), Блюбаум и Прагнанандха (по 6).

Соревнования с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира прошли на Кипре в два круга. Действующим чемпионом мира является индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу. Матч за шахматную корону пройдет в 2026 году. Точные дата и место будут объявлены позднее.