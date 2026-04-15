11:52 15.04.2026 (обновлено: 01:58 16.04.2026)
Звезда "Ливерпуля" пропустит ЧМ-2026

RMC Sport: Экитике порвал ахиллово сухожилие и пропустит ЧМ-2026

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Футболист сборной Франции и "Ливерпуля" Юго Экитике из-за полученной травмы в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" пропустит чемпионат мира 2026 года, сообщает RMC Sport.
Во вторник "Ливерпуль" на своем поле проиграл "ПСЖ" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 0:2 и завершил выступление на турнире, уступив по сумме двух встреч (0:4). Экитике получил травму и был заменен на 31-й минуте, игрок не смог покинуть поле самостоятельно, его унесли на носилках.
По информации издания, первые тесты в раздевалке показали, что футболист получил разрыв ахиллова сухожилия. В среду игрок пройдет обследование, которое должно подтвердить травму. Ожидается, что Экитике пропустит остаток сезона и чемпионат мира - 2026, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.
Экитике 23 года. Он перешел в "Ливерпуль" летом 2025 года из немецкого "Айнтрахта" за 95 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий провел в составе английского клуба 45 матчей и забил 17 голов.
Чемпионат мира 2026 года стартует 11 июня и завершится 19 июля. Сборная Франции попала в группу I, где сыграет против команд Сенегала, Ирака и Норвегии.
ФутболСпортЛиверпульПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026ФранцияЧемпионат мира по футболу 2026
 
