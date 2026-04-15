"Ак Барс" обыграл минское "Динамо" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
22:22 15.04.2026 (обновлено: 22:24 15.04.2026)
"Ак Барс" обыграл минское "Динамо" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" обыграл минское "Динамо" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.
Встреча прошла в среду в Казани и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2). У победителей шайбы забросили Никита Лямкин (13-я минута), Дмитрий Яшкин (30) и Александр Барабанов (40). У гостей отличились Вадим Шипачев (58) и Даниил Липский (60).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
15 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Ак Барс
3 : 2
Динамо Минск
12:35 • Никита Лямкин
(Илья Сафонов, Александр Барабанов)
09:33 • Дмитрий Яшкин
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
19:01 • Александр Барабанов
(Кирилл Семенов, Mitchell Miller)
Вадим Шипачев
Даниил Липский
Календарь Турнирная таблица История встреч
Хоккеисты команд устроили несколько драк в первом периоде, в сумме за матч игроки "Ак Барса" набрали 26 минут штрафа, игроки "Динамо" - 28.
Лямкин, который также отметился голевой передачей, довел свою результативную серию до восьми матчей, в которых он набрал 10 (2+8) очков.
"Ак Барс" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0. Следующим соперником казанцев станет победитель в серии магнитогорского "Металлурга" и нижегородского "Торпедо".
По итогам регулярного чемпионата "Ак Барс" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина казанцы оказались сильнее челябинского "Трактора" (4-1 в серии). Минское "Динамо" стало вторым в Западной конференции. В первом раунде минчане обыграли московское "Динамо" (4-0).
Игрок ХК Сибирь Антон Красоткин - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
"Сибирь" продлила контракты с двумя основным вратарями
Вчера, 11:25
 
ХоккейСпортНикита ЛямкинДмитрий ЯшкинАлександр БарабановАк БарсДинамо (Минск)КХЛ 2025-2026Кубок Гагарина
 
