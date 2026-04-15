"Ак Барс" обыграл минское "Динамо" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" обыграл минское "Динамо" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Встреча прошла в среду в Казани и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2). У победителей шайбы забросили Никита Лямкин (13-я минута), Дмитрий Яшкин (30) и Александр Барабанов (40). У гостей отличились Вадим Шипачев (58) и Даниил Липский (60).

Хоккеисты команд устроили несколько драк в первом периоде, в сумме за матч игроки "Ак Барса" набрали 26 минут штрафа, игроки "Динамо" - 28.

Лямкин, который также отметился голевой передачей, довел свою результативную серию до восьми матчей, в которых он набрал 10 (2+8) очков.

"Ак Барс" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0. Следующим соперником казанцев станет победитель в серии магнитогорского "Металлурга" и нижегородского "Торпедо".