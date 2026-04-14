"На краю нужно показывать все": Никитин дал рецепт победы над "Авангардом"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин, комментируя победу своей команды в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского "Авангарда", заявил, что его команда должна проявить свои лучшие качества для достижения успеха в противостоянии.
"Все просто - мы в серии. Задача очень непростая, но локально она очень понятна. Есть следующая игра, и весь фокус на ней. Такие шансы в жизни выпадают редко. Когда стоишь на краю, надо проявить свои лучшие качества. Не скажу, что сегодня счет по игре, но парни сыграли на победу. Этого нам не хватало в предыдущих матчах. Серия достаточно ровная, за исключением первой игры, когда мы неправильно вошли в серию. Для многих в команде это хорошая возможность для роста. Человеческий организм таков, что нельзя узнать свой потенциал до тех пор, пока не вывернешь себя наизнанку. Мы знаем, кто у нас лидер. Такие серии, как против "Авангарда", заставляют развиваться, пусть кто-то и не набирает много очков", - сказал Никитин журналистам.