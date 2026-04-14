"На краю нужно показывать все": Никитин дал рецепт победы над "Авангардом" - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
22:59 14.04.2026 (обновлено: 23:17 14.04.2026)
"На краю нужно показывать все": Никитин дал рецепт победы над "Авангардом"

Тренер ЦСКА о серии с "Авангардом": стоя на краю, надо проявлять лучшие качества

Игорь Никитин - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин, комментируя победу своей команды в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского "Авангарда", заявил, что его команда должна проявить свои лучшие качества для достижения успеха в противостоянии.
ЦСКА во вторник обыграл "Авангард" в Москве (3:1). Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "ястребов". Пятый матч противостояния пройдет в Омске 16 апреля. В случае поражения "красно-синие" завершат участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
"Все просто - мы в серии. Задача очень непростая, но локально она очень понятна. Есть следующая игра, и весь фокус на ней. Такие шансы в жизни выпадают редко. Когда стоишь на краю, надо проявить свои лучшие качества. Не скажу, что сегодня счет по игре, но парни сыграли на победу. Этого нам не хватало в предыдущих матчах. Серия достаточно ровная, за исключением первой игры, когда мы неправильно вошли в серию. Для многих в команде это хорошая возможность для роста. Человеческий организм таков, что нельзя узнать свой потенциал до тех пор, пока не вывернешь себя наизнанку. Мы знаем, кто у нас лидер. Такие серии, как против "Авангарда", заставляют развиваться, пусть кто-то и не набирает много очков", - сказал Никитин журналистам.
ХоккейСпортМоскваОмскИгорь НикитинАвангардЦСКАКХЛ 2025-2026
 
