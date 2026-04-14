Буше заявил, что ЦСКА играет на выживание в серии с "Авангардом"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер омского "Авангарда" Ги Буше, комментируя поражение своей команды в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА, заявил, что одной из главных причин успеха "красно-синих" стала игра голкипера Дмитрия Гамзина.
"Боевой матч, как и вся серия. В каждом раунде плей-офф я жду семь матчей. Все проходит, как и ожидалось. Мы выиграли один матч на выезде, теперь серия возвращается в Омск. Что касается нашей эффективности по броскам в сегодняшнем матче, то стоит похвалить вратаря соперника, он действовал здорово. Мы имели преимущество по броскам в створ, но их вратарь, как и команда, играл на выживание. Есть его заслуга в том, что ЦСКА победил", - сказал Буше журналистам.
"Мы никогда не меняем план на игру, даже если соперник забивает раз или два. Мы никогда не паникуем, не меняем ничего и придерживаемся своей игры. Естественно, мы ожидаем, что наш соперник силен, но мы должны играть все 60 минут и даже больше, если потребуется. Я тренирую более 30 лет в хоккее, и меня ничем не удивишь. Мы все прекрасно понимали, что нам будет непросто в серии. Если кто-то думает, что плей-офф - это легко, то такой человек никогда не доходил до этой стадии", - добавил главный тренер "Авангарда".