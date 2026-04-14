Буше заявил, что ЦСКА играет на выживание в серии с "Авангардом"

"Мы никогда не меняем план на игру, даже если соперник забивает раз или два. Мы никогда не паникуем, не меняем ничего и придерживаемся своей игры. Естественно, мы ожидаем, что наш соперник силен, но мы должны играть все 60 минут и даже больше, если потребуется. Я тренирую более 30 лет в хоккее, и меня ничем не удивишь. Мы все прекрасно понимали, что нам будет непросто в серии. Если кто-то думает, что плей-офф - это легко, то такой человек никогда не доходил до этой стадии", - добавил главный тренер "Авангарда".