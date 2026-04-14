Сменивший Евсеева Попов покинул пост главного тренера "Черноморца"
10:21 14.04.2026 (обновлено: 11:25 14.04.2026)
Сменивший Евсеева Попов покинул пост главного тренера "Черноморца"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Новороссийский "Черноморец" прекратил сотрудничество с главным тренером Денисом Поповым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Специалист занял этот пост в январе, сменив Вадима Евсеева, который возглавил махачкалинское "Динамо".
Попову 47 лет, он является воспитанником "Черноморца". Ранее он возглавлял "Муром", ростовский СКА, "Уфу" и майкопскую "Дружбу", а также входил в тренерские штабы владикавказской "Алании", "Химок", "СКА-Хабаровска" и минского "Динамо".
В качестве футболиста Попов стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны в составе московского ЦСКА. В активе бывшего нападающего пять матчей за сборную России.
После 28 туров "Черноморец" с 29 очками занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги - второго по силе дивизиона чемпионата России.
Артём Бандикян (ЦСКА) и Владислав Сарвели (Локомотив) в матче 5-го тура Кубка России по футболу Путь РПЛ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В "Локомотиве" прояснили ситуацию с контрактами Сарвели и Тимофеева
Вчера, 09:03
 
