"Россия его ждет": Ротенберг оценил возможный переход Овечкина в "Динамо" - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
10:35 14.04.2026 (обновлено: 11:25 14.04.2026)
"Россия его ждет": Ротенберг оценил возможный переход Овечкина в "Динамо"

Ротенберг о возможном переходе Овечкина в "Динамо": все в России его ждут

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг, комментируя возможный переход форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в "Динамо", отметил, что в России его все ждут.
Ранее "Вашингтон" лишился математических шансов на участие в плей-офф сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Для 40-летнего Овечкина этот сезон является 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с клубом. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом решение о том, продолжит ли он карьеру. Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1572 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах)
"Саша сам определится и скажет, - ответил Ротенберг на вопрос РИА Новости о том, хотел ли бы он видеть Овечкина в "Динамо". - Конечно, мы все в России его ждем, но это уже семейный вопрос".
